Narón pone en marcha su Operación Kilo de recogida de alimentos

Presentación de la Operación Kilo en Narón EC

El Centro de Recursos Solidarios de Narón –CRS–, en colaboración con el propio Concello, pone en marcha una nueva campaña de recogida de alimentos con el objetivo de reforzar el apoyo a las familias que atraviesan momentos de especial dificultad en estas fechas.

Se trata de una nueva edición de la denominada Operación Kilo, que fue presentada por la concejala de Benestar Social, María Lorenzo, y el presidente del Centro de Recursos Solidarios, José Manuel González.

La recogida de víveres podrá llevarse a cabo desde el próximo lunes 24 hasta el 28 de noviembre, en el propio Concello y en el horario de atención al público de estas instalaciones, de modo que se facilita la posibilidad de entrega de las donaciones.

Productos

En cuanto al tipo de productos, desde el CRS se recomienda que se den prioridad a los más básicos, como leche entera, aceite, galletas, garbanzos, harina, azúcar, pasta, lentejas, cacao, pañales y conservas variadas, así como productos de higiene personal y limpieza del hogar, que son bienes que permiten a las familias mantener una estabilidad mínima en su día a día.

Además de en la Casa Consistorial, la entrega de productos se ampliará en las jornadas del 28 y 29 de este mes a otros puntos de recogida que estarán instalados en distintos supermercados del municipio y que estarán activos en horario de mañana y tarde, contando con voluntariado y personal colaborador para facilitar la entrega y clasificación de las donaciones.

Desde el centro de recursos naronés se destaca que lo importante es asegurar la llegada de los productos de primera necesidad a los hogares que más lo necesitan y además llama a la participación ciudadana, aclarando que cada pequeña aportación, por modesta que pueda parecer, contribuye en todo caso a sostener el tejido social del municipio