La Navidad se enciende este sábado en el centro comercial Odeón

Árbol del año pasado E.C.

La magia de la Navidad llega en la tarde de este sábado al centro comercial Odeón para quedarse durante todo el mes de diciembre y el primer acto está previsto a las siete de la tarde, momento en el que se procederá al encendido del alumbrado navideño.

Como ya es habitual cada año, el acto se convierte en toda una fiesta, que estará amenizada musicalmente por el coro Mosaico del colegio Tirso de Molina, que actuará en la plaza de eventos.

El gran árbol de Navidad será el protagonista de la ornamentación, con una altura de ocho metros y coronado por una gran estrella de 150 centímetros. Unos renos y bolas iluminadas servirán para completar la escena familiar. Además, los clientes del centro comercial encontrarán en las dos plantas del mismo photocalls de gran tamaño con figuras navideñas como renos, Papá Noel, ardillas, árboles o lunas para inmortalizar las imágenes que deseen.

Las barandillas, las plazas, los techos y celosías y las columnas estarán iluminadas desde esta tarde con guirnaldas de luces LED para que acudir a realizar compras o disfrutar del ocio en el centro comercial sea una experiencia navideña desde ahora.