El BNG de Narón denuncia supuestos rellenos en una cantera y pistas rurales intransitables

Vías en mal estado en el rural de Narón Cedida

El estado de las pistas de la zona rural y de otros espacios de las parroquias que, a juicio del BNG, se encuentran en abandono por parte del ejecutivo local ha sido denunciado por esta formación, que acusa además de “falta de transparencia” al gobierno de Marián Ferreiro.

Los nacionalistas aseguran que vecinos de Pedroso se han puesto en contacto con ellos para denunciar un supuesto relleno de una cantera de barro en desuso en la zona de Aldea Pedra, cerca de la escombrera de Megasa, antigua cantera de arcilla, denunciada anteriormente por rellenos.

El tránsito de camiones, supone, además, tal y como denuncia el Bloque, que las pistas del entorno sean “lameiras” más que caminos.

Ante estos hechos, el BNG ha registrado en el Concello un escrito a través del cual solicita al ejecutivo que se informe de los permisos que existen para ese “suposto recheo” y si es conocedor o no del estado en el que se encuentran los viales, que, aseguran, están intransitables excepto para los camiones.

“Estivemos nos viais e, ademais de impracticables, a circulación polos mesmos para vehículos pequenos representa un perigo. Reclamamos unha limpeza inmediata e coñecer o que se está a facer”, indica Geno Carballeira, concejal del BNG en el Concello de Narón.

Con respecto a la escombrera, el BNG recordó que presentó alegaciones al PXOM denunciando la contaminación que supone y reclaman respuesta tras haber pasado, indican, año y medio de la presentación