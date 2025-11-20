Los bomberos de Narón apoyan la investigación del síndrome de Rett con un calendario solidario

Un instante de la presentación de la propuesta CEDIDA

“O océano de Julieta 2026” es el título que el cuerpo de bomberos de Narón le ha dado al calendario solidario que se suma a la investigación del síndrome de Rett y que ya está a la venta por un precio de 10 euros.

Con esta propuesta, los profesionales –junto con la colaboración desinteresada de profesionales como Noela Soto o la Cooperativa Gráfica Sacauntos, que han hecho posible la fotografía y la impresión del almanaque, o el aporte de MaSSevoluo, Tyche Narón, Cooperativa O Val, Arrecendo, Vibra Açaí Club, Café Ronnie, Australian, A Roldana y Ferretería Freixeiro–, destinarán todos los fondos recaudados a la Asociación Mi Princesa Rett, que se centra en el trabajo desarrollado en el hospital maternoinfantil San Joan de Déu, en Barcelona.

La protagonista de las instantáneas que se suceden en el calendario es Julieta, una niña de 22 meses que padece esta enfermedad que afecta principalmente a pequeños y que supone la pérdida progresiva de habilidades como el habla, caminar o comer de manera independiente.

Todos aquellos interesados en sumarse a esta causa y hacerse con uno de los ejemplares, pueden acudir al propio parque, aunque también está a la venta en un total de 15 puntos habilitados a lo largo de Ferrolterra. Todas estas ubicaciones se pueden consultar a través de las redes sociales de los bomberos.

Así, se podrá adquirir en establecimientos tanto de dentro como fuera de la comarca: Restaurante A Roldana (Narón), Cooperativa O Val (O Val, Xuvia, Serantes e Fene), Ali Hogar (Ferrol), Ali Bebé (Ferrol), Cafetería Ronnie (Narón), Arrecendo (Fene), Australian Cervexaría (Narón), Dinámica Fisioterapia (Oleiros), Copistería Conde (A Coruña) y Ferretería Freixeiro (Narón).

Asimismo, se puede colaborar con la causa a través de la página web miprncesarett.es.