La expansión de “Pegadas Seguras” sitúa a Narón como referente de educación viaria infantil

Un momento de la propuesta en el CEIP Virxe do Mar Concello

El Concello de Narón continúa avanzando con paso firme para consolidarse como referente en educación infantil. De la mano del programa municipal “Pegadas Seguras” –y con el público más complicado, el infantil– se reafirma esta apuesta que, ahora, tendrá presencia en los centros educativos de la localidad.

Dirigido a los más pequeños de cada colegio, este programa, como explican desde el gobierno de Marián Ferreiro, busca fomentar “hábitos de mobilidade responsable, autoprotección e respecto polas normas de tráfico”, adaptando los contenidos a la edad de los participantes.

En la actualidad, el proyecto ya se está llevando a cabo en un total de 10 escuelas, contando, además, con la participación de la comunidad educativa –docentes, familias y personal municipal– y, además, con la premisa de conseguir un modelo de aprendizaje práctico, simbólico y de inmersión que, como fin último, permita que el estudiantado se integre en una experiencia lúdica y participativa que combine conocimientos sobre la materia central del programa, pero complementándolos con valores de convivencia o cuidado del entono o primeros auxilios básicos, entre otras cuestiones.

Las actividades

A lo largo del primer trimestre, “Pegadas Seguras” ha incluido actividades como “Pinchi e Pegadas, Heroes da Axuda”. Durante esta iniciativa, las aulas contaron con la presencia del personal sanitario de Protección Civil, que se dirigió a un público de menores de 5º y 6º de Educación Infantil para acercar nociones básicas de las temáticas anteriormente mencionadas mediante juegos y narraciones interactivas, un formato que, explican, permiten mayor comprensión y retención de los contenidos entre niños y niñas de corta edad.

Asimismo, los circuitos simulados dentro de las instalaciones educativas –tanto en los espacios exteriores como interiores– permiten la puesta en práctica de la identificación de señales, pasos de peatones o el uso de elementos de seguridad. En este caso, se llevan a la práctica juegos de rol, construcción de maquetas de la ciudad y salidas supervisadas tanto en bicicleta como en patineta, propuestas que permiten el desarrollo “habilidades motoras, de coordinación e orientación espacial”, explican desde el Concello.

Desde el departamento de Seguridade Vial, encargados de la propuesta, destacan que el objetivo es que los naroneses más jóvenes “adquiran coñecementos prácticos e actitudes responsables para moverse con seguridade, coidar da súa contorna e desenvolverse como cidadáns conscientes, contribuíndo así a construír unha cidade máis segura e sostible para o futuro”.

Al mismo tiempo, se está llevando a cabo “Metrominuto”, en Primaria, combinando el conocimiento de la localidad con la medición de tiempos de desplazamiento.