El BNG anuncia que llevará a pleno “as deficiencias” del IES Terra de Trasancos

Un momento del Día da Patria celebrado en Narón D.Alexandre

A una semana escasa de la sesión plenaria del mes de noviembre en Narón, el Bloque Nacionalista Galego avanza que presentará una moción en la que solicita al gobierno de Marián Ferreiro que inste al ejecutivo autonómico a efectuar mejoras en las instalaciones del IES Terra de Trasancos que, según la agrupación, se encuentra en un “estado crítico”.

De este modo, los nacionalistas exigen una reclamación a la Consellería de Educación de un informe técnico completo que permita conocer la actual situación del edificio y que, en un futuro, sirva como base para las obras que necesita el inmueble. Se trata de una intervención “de carácter maior”, asegura la portavoz municipal Olaia Ledo, puesto que incluyen “o cambio da rede de tubaxes e a reparación integral”, cuestiones para lo que exigen un “orzamento inmediato”.

“Fin de vida”

El BNG advierte de que, según los profesionales que acuden habitualmente al instituto para reparar averías, “a rede de tubaxes chegou ao fin da súa vida”, lo que provoca continuas fugas que han obligado incluso a mantener varios baños fuera de servicio durante días por falta de suministro de agua. Asimismo, aseguran que es “un perigo” la situación de goteras constantes debido a la situación del techado, ya que podría desembocar “en desprendementos, cando cheguen os ventos, que poden provocar lesións persoais”.

Desde la agrupación aseguran que “é vergoñento o estado no que se atopan a maioría dos centros escolares do país dependentes da Consellería de Educación da Xunta de Galiza, e aínda peor nos parece que en Narón non se salve ningún centro escolar agás o da Gándara que, despois da pelexa da ANPA e de que o BNG o levase ao Parlamento en diferentes ocasións conseguiuse dotalo dun orzamento. Queremos o mesmo para o IES de Trasancos e con carácter urxente”, aseveró Ledo