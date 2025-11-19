“Actuar e non calar”, la premisa del Concello de Narón para el 25N

Un momento de los actos del pasado 2024 CEDIDA

Con motivo del Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que se conmemora cada año el 25 de noviembre, son varios los municipios que han dado a conocer su programación. Entre ellos Narón, que ayer hacía público un programa que, como explicó la concejala de Igualdade, María Lorenzo, “busca implicar a veciñanza, especialmente á mocidade, na reflexión e na prevención das violencias machistas”.

De esta forma y a partir de mañana, se dará comienzo a acciones formativas en centros educativos, visibilización en espacios públicos o actos participativos a lo largo del municipio. La primera de las actividades estará ubicada en el Centro comunitario Manuela Pérez Sequeiro.

A partir de las 17.00 horas se podrá tomar parte en una charla informativa sobre el Centro de Crise 24 horas –espacios para la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual abiertos en horario continuo los 365 días del año–. Se dará a conocer el funcionamiento de este servicio, que se caracteriza por ser permanente, confidencial y gratuito.

Al día siguiente, sábado, comenzará el taller de defensa personal en el centro cívico de O Alto, una propuesta impartida por el instructor policial José Rodríguez en colaboración con la psicóloga María Comillas de la Vega, que tendrá continuidad el fin de semana siguiente. Al respecto, Lorenzo resaltó que el curso “está pensado para fortalecer a autoconfianza das mulleres e ofrecerlles ferramentas prácticas de autoprotección”.

La agenda

El propio martes día 25 se celebrarán los actos centrales de esta convocatoria con dos propuestas reivindicativas en la plaza de A Gándara. La primera tendrá lugar a las 18.45 horas, momento en el que representantes del Concello realizarán una ofrenda floral delante del Monumento á Muller, “en lembranza de todas as vítimas de violencia machista”.

Acto seguido —apenas 15 minutos más tarde—, se llevará a cabo una performance de la Marcha Mundial das Mulleres. El colectivo, que está inmerso en las celebraciones de su 25 aniversario, ha escogido la localidad para su acto central en la comarca, donde, además, se dará lectura a un manifiesto, tal y como avanzó la concejala durante la presentación.

Acciones simbólicas

Además, desde el ejecutivo de TEGA han anunciado que, en las inmediaciones del monumento anteriormente mencionado, se instalará un banco, un gesto “simbólico e de compromiso permanente” que funcionará como “elemento de lembranza e sensibilización. O novo banco incorporarase como espazo fixo de referencia na praza, cunha mensaxe contra as violencias machistas”.

Lorenzo recalcó que este proyecto apuesta por un mensaje directo: “Calquera persoa pode contribuír a previr e frear as violencias machistas”. Subraya que se trata de un problema “social e non individual”, dando especial importancia a “non calar, acompañar e apoiar”