“Actuar e non calar”, la premisa del Concello de Narón para el 25N
Los actos centrales se desarrollarán en la plaza de A Gándara con la Marcha Mundial das Mulleres
Con motivo del Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que se conmemora cada año el 25 de noviembre, son varios los municipios que han dado a conocer su programación. Entre ellos Narón, que ayer hacía público un programa que, como explicó la concejala de Igualdade, María Lorenzo, “busca implicar a veciñanza, especialmente á mocidade, na reflexión e na prevención das violencias machistas”.
De esta forma y a partir de mañana, se dará comienzo a acciones formativas en centros educativos, visibilización en espacios públicos o actos participativos a lo largo del municipio. La primera de las actividades estará ubicada en el Centro comunitario Manuela Pérez Sequeiro.
A partir de las 17.00 horas se podrá tomar parte en una charla informativa sobre el Centro de Crise 24 horas –espacios para la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual abiertos en horario continuo los 365 días del año–. Se dará a conocer el funcionamiento de este servicio, que se caracteriza por ser permanente, confidencial y gratuito.
Al día siguiente, sábado, comenzará el taller de defensa personal en el centro cívico de O Alto, una propuesta impartida por el instructor policial José Rodríguez en colaboración con la psicóloga María Comillas de la Vega, que tendrá continuidad el fin de semana siguiente. Al respecto, Lorenzo resaltó que el curso “está pensado para fortalecer a autoconfianza das mulleres e ofrecerlles ferramentas prácticas de autoprotección”.
La agenda
El propio martes día 25 se celebrarán los actos centrales de esta convocatoria con dos propuestas reivindicativas en la plaza de A Gándara. La primera tendrá lugar a las 18.45 horas, momento en el que representantes del Concello realizarán una ofrenda floral delante del Monumento á Muller, “en lembranza de todas as vítimas de violencia machista”.
Acto seguido —apenas 15 minutos más tarde—, se llevará a cabo una performance de la Marcha Mundial das Mulleres. El colectivo, que está inmerso en las celebraciones de su 25 aniversario, ha escogido la localidad para su acto central en la comarca, donde, además, se dará lectura a un manifiesto, tal y como avanzó la concejala durante la presentación.
Acciones simbólicas
Además, desde el ejecutivo de TEGA han anunciado que, en las inmediaciones del monumento anteriormente mencionado, se instalará un banco, un gesto “simbólico e de compromiso permanente” que funcionará como “elemento de lembranza e sensibilización. O novo banco incorporarase como espazo fixo de referencia na praza, cunha mensaxe contra as violencias machistas”.
Lorenzo recalcó que este proyecto apuesta por un mensaje directo: “Calquera persoa pode contribuír a previr e frear as violencias machistas”. Subraya que se trata de un problema “social e non individual”, dando especial importancia a “non calar, acompañar e apoiar”
Los Puntos violetas prosiguen su recorrido por los centros educativos del municipio
El Servizo Sociocomunitario Municipal de Narón, bajo el lema “Ti tamén tes poder: detecta, sinala e frea as violencias machistas”, se encuentra en el ecuador de un proyecto que acerca los Puntos violeta a los centros educativos locales.
Por el momento, el CPR Ayala y el CPR As Telleiras han contado con esta propuesta que, según el Concello, “aposta por achegar o recurso ao alumnado, co fin de previr e identificar comportamentos de control, acoso ou dominación nas relacións xuvenís”, tal y como explicó la edila responsable del departamento de Igualdade, María Lorenzo. El 24 será el turno del CPR Jorge Juan y el CPI O Feal y, al día siguiente, el del IES Terra de Trasancos y del CPR Santiago Apóstol.
Durante estas sesiones, tanto alumnado como profesorado trabajan sobre tipos de violencia machista (sexual, económica, vicaria o LGTBIfóbica, por ejemplo) mediante actividades basadas en material elaborado por los servicios de la propia administración que incluyen recursos, teléfonos de ayuda o recomendaciones prácticas, entre otras cuestiones.