Un camión pierde la carga en Narón y llena de paja la AG-64

Fueron cuatro bloques de paja los que se cayeron por la calzada Cedida

Un camión que transportaba pacas cilíndricas de paja por la AG-64 ha perdido este martes parte de su carga, dejando el material esparcido por la calzada entre los kilómetros 2 y 5 de la vía, en el término municipal de Narón.

Explica la Central de Emerxencias del 112 Galicia que recibió una llamada de un particular en torno a las 11.50 horas, señalando que se habían caído del vehículo cuatro bloques de hierba seca que imposibilitaban la correcta fluidez de la circulación.

Desde el centro de control trasladaron la emergencia a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Narón y mantenimiento de carreteras. A la hora a la que se publica esta información ya se encuentra una patrulla regulando el tránsito y los operarios despejando la vía.