El PSOE de Narón presentará en pleno un plan contra el narcotráfico
Los socialistas son tajantes y piden que la localidad deje de ser el “supermercado da droga do norte”
Apenas un día después de la Xunta Local de Seguridade –donde el gobierno de Marián Ferreiro daba a conocer que estaba estableciendo “liñas estratéxicas que permitan urbanísticamente avanzar no desaloxo” del campamento de Freixeiro–, el PSOE manifestó que llevará a sesión plenaria un “plan municipal fronte ao narcotráfico”, una propuesta que, como avanza el edil socialista Jorge Ulla, busca que el municipio deje de ser el “supermercado da droga do noroeste peninsular”.
La estrategia se aplicaría en tres frentes: el urbanístico, el social y el medioambiental. Al respecto, la agrupación explica que primero “imos intensificar as inspeccións de legalidade para acabar con eses muros, peches e edificacións ilegais que son utilizados para dificultar a vixilancia e amparar o narcotráfico”; acto seguido, Servizos Sociais realizará “investigacións periódicas e sorpresivas nas vivendas de zonas sensibles para comprobar quen vive alí e en que condicións” y, por último, quieren establecer “un calendario de retirada de maleza, entullos e lixo, complementado con actuacións de choque”.
El concejal pide, asimismo, que el Concello recupere “a iniciativa e a credibilidade” aseverando que “a droga destrúe familias e degrada os nosos barrios. Non podemos consentir que, mentres a Garda Civil e a Policía Nacional fan o seu traballo, a administración local permaneza paralizada. Necesitamos un compromiso claro, medible e continuo coa seguridade e a saúde pública de Narón”.
La respuesta
En relación a estas declaraciones, desde el ejecutivo de Terra Galega aseguran que el plan propuesto por la oposición “inclúe actuacións que o Concello xa está a desenvolver nos campamentos, sempre dentro da legalidade e das competencias municipais, como as limpezas periódicas de maleza”.
Recuerdan, asimismo, que entre sus capacidades “non está a loita directa contra o narcotráfico”, pero que entre las medidas sociales se encuentran los convenios con AFA o Asfedro.