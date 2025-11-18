Clausura de la Feira do Sector Primario celebrada en el Pazo da Cultura

Un momento del encuentro CEDIDA

La Feira do Sector Primario, una cita organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, el Concello de Narón y la Diputación de A Coruña, clausuraba ayer una jornada divulgativa que pretendía acercar las oportunidades profesionales de este ámbito al alumnado de secundaria y Formación Profesional.

La encargada de despedir el encuentro en el Pazo da Cultura fue la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que animó a los presentes a “valorar o potencial dun sector estratéxico para a comarca e para Galicia”.

Asimismo, quiso poner en valor la apuesta por el sector primario, buscando emprendimientos “con proxectos sostibles, innovadores e conectados coa realidade do territorio porque no sector primario hai futuro”, aseveró la regidora.

El evento reunió a diversas empresas y entidades como Agroflor, Campo Capela, Comunidade de Montes o la Cofradía de Pescadores de Barallobre –la entidad de Fene contaba con su propio stand informativo, al igual que Seitura 22 o Banco Santander–, quienes dieron a conocer su trabajo a un total de 7 centros educativos de la zona. En números, más de 250 alumnos y alumnas tomaron parte en las actividades y charlas que se enmarcan dentro del Proxecto Emprende Xove-Minimarket, que recaló en un total de 14 centros de la comarca.

Dentro de este programa se incluyeron talleres o creación de proyectos, cuestiones que se cerrarán con una nueva cita en las instalaciones naronesas en el mes de febrero.