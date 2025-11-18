Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Clausura de la Feira do Sector Primario celebrada en el Pazo da Cultura

La jornada contó con empresas como la Cofradía de Pescadores de Barallobre o el Banco Santander

Redacción
18/11/2025 20:20
Un momento del encuentro
Un momento del encuentro
CEDIDA

La Feira do Sector Primario, una cita organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, el Concello de Narón y la Diputación de A Coruña, clausuraba ayer una jornada divulgativa que pretendía acercar las oportunidades profesionales de este ámbito al alumnado de secundaria y Formación Profesional.

La encargada de despedir el encuentro en el Pazo da Cultura fue la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, que animó a los presentes a “valorar o potencial dun sector estratéxico para a comarca e para Galicia”.

Asimismo, quiso poner en valor la apuesta por el sector primario, buscando emprendimientos “con proxectos sostibles, innovadores e conectados coa realidade do territorio porque no sector primario hai futuro”, aseveró la regidora.

El evento reunió a diversas empresas y entidades como Agroflor, Campo Capela, Comunidade de Montes o la Cofradía de Pescadores de Barallobre –la entidad de Fene contaba con su propio stand informativo, al igual que Seitura 22 o Banco Santander–, quienes dieron a conocer su trabajo a un total de 7 centros educativos de la zona. En números, más de 250 alumnos y alumnas tomaron parte en las actividades y charlas que se enmarcan dentro del Proxecto Emprende Xove-Minimarket, que recaló en un total de 14 centros de la comarca.

Dentro de este programa se incluyeron talleres o creación de proyectos, cuestiones que se cerrarán con una nueva cita en las instalaciones naronesas en el mes de febrero.

Te puede interesar

Manifestación de la CIG por la huelga de la construcción

Concentración por una subida salarial para los funcionarios de la Xunta
Redacción
Tino Fernandez en una presentación en el Torrente | Daniel Alexandre

Las aplicaciones de la IA a la educación, objeto del nuevo libro de Tino Fernández
Redacción
Susana Sanjurjo y José Manuel Rey, en la presentación de los presupuestos de 2024

El Concello ejecutó un gasto de 55 millones entre enero y septiembre
Redacción
El concejal Javier Díaz, en una visita a una de las participantes de la edición anterior

El Concello abre la selección para el Programa Integrado de Emprego
Redacción