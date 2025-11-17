Narón toma medidas para desalojar el campamento de Freixeiro

Un momento del encuentro en la Casa Consistorial Jorge Meis

“O traballo conxunto das forzas de seguridade é fundamental para ofrecer unha resposta eficaz e próxima ás necesidades da veciñanza”, aseguró el subdelegado de Gobierno, Julio Abalde, durante su participación en la Xunta Local de Seguridade celebrada ayer en Narón, donde también estuvieron presentes la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, representantes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil y diversos miembros de la corporación municipal –con representación de todos los grupos políticos–

Uno de los ejes de la reunión fue la coordinación para abordar el asentamiento de Freixeiro. Para ello, la administración mantiene colaboración con Cáritas Mondoñedo-Ferrol, propietaria de los terrenos, “para establecer liñas estratéxicas que permitan urbanísticamente avanzar no desaloxo”, explicaron desde el gobierno de Terra Galega.

En esta línea, Abalde aseguró que la problemática con las drogas “require unha resposta integral, que combine seguridade, prevención, tratamento sanitario e inclusión social”

Así, se solicitó a la Consellería de Política Social e Igualdade una partida específica para mejorar la situación de personas en situación de calle. En esta misma línea, también se dio inicio a la licitación los servicios complementarios en el marco del programa de inclusión social. Ferreiro recalcó que “en todo o relacionado coa loita contra o narcotráfico, a competencia recae no Ministerio do Interior, polo que o Concello seguirá colaborando activamente cos corpos e forzas de seguridade do Estado”

Por otra parte, desde TEGA se puso en valor el trabajo con Acción Familiar Ferrol (AFA) o con Asfedro, entidades con las que desarrollan programas de apoyo social y formativos.

Por último, el subdelegado destacó el trabajo de Narón, en materia de educación vial, calificándolo de “referente”.