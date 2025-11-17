La biblioteca de Narón presume de talento local gracias al Fondo Local

Los volúmenes ya están disponibles en las instalaciones Daniel Alexandre

Narón cuenta los días para celebrar su día propio. El 23 de noviembre el municipio conmemora la primera acta oficial que se conserva, y que data de 1837, una propuesta que no solo contará con la actividad institucional, sino con la de diferentes espacios de la localidad.

Desde el pasado viernes 13 y hasta 3 días después de la efeméride, las técnicas de la biblioteca municipal han optado por una puesta en valor, una sección de volúmenes que, a pesar de estar en la planta principal del inmueble, “parece que na maioría dos casos, acaba por pasar desapercibida”.

Talento propio

Se trata, nada menos, que del Fondo Local que, si cabe, es el espacio más singular dentro de cualquier biblioteca, puesto que es el único que nunca se va a repetir, en el que cada obra es única. Este espacio se reserva para tres tipos de libros: los que hablan, en este caso, de Narón; las creaciones de autoras y autores oriundos de la localidad o aquellas que se han editado en el propio concello.

Fiesta en la calle y andaina popular para celebrar el Día de Narón Más información

De hecho, muchas de ellas fueron presentadas allí mismo y, de alguna forma, vuelven al centro de la sala gracias a una recuperación que también sirve para celebrar un talento que, plasmado en papel, va mucho más allá de una fecha.

Para la ocasión se han escogido un total de 50 obras en las que “podemos atopar un pouco de todo”. Pensando en el público adulto, ya que “para público infantil hai moi pouquiño”, la exposición bibliográfica recupera ensayos, narrativa o teatro, entre otros géneros. Textos que, de alguna manera, buscan que alguien los redescubra.

Desde estas instalaciones inciden en la necesidad de tener el carnet de la Red de Bibliotecas de Galicia para poder solicitar el préstamo de alguno de los ejemplares. Se puede solicitar tanto telemática como presencialmente en cualquier espacio adherido al programa.