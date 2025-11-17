Mi cuenta

Narón

Fiesta en la calle y andaina popular para celebrar el Día de Narón

La jornada contará con varias actuaciones musicales y una degustación gastronómica

Redacción
17/11/2025 13:17
Las convocatoria del año pasado contó con una gran afluencia de público
Daniel Alexandre

El Concello ya ha desvelado la programación que centrará el gran día del municipio. El Día de Narón, que tendrá lugar este domingo 23, sacará la actividad a las calles, entremezclando propuestas culturales, deportivas y gastronómicas “pensadas para todos os públicos”.

En las inmediaciones del pabellón Campo da Serra, a partir de las 11.30 horas, darán comienzo las celebraciones. Los encargados de inaugurar la gran jornada serán los más pequeños, que podrán tomar parte en los juegos populares que se llevarán a cabo en la Plaza 23 de Novembro.

Entre familias y vecindad, la música se abrirá espacio apenas una hora más tarde. Poniendo en valor la cultura tradicional, las cantareiras y pandereteiras de Alxibeira, en compañía de la banda de gaitas y escuela de baile tradicional del Padroado, que harán una demostración de talento local.

Entre las 13.00 y las 15.00 llegará el turno de la gastronomía con una degustación de callos y bollos preñados y, como acompañamiento, los ritmos del grupo Cantos de Taberna de los Centros Comunitarios de Narón.

La actividad continuará en horario de tarde con Dúo Veneguay, que se encargará de amenizar la jornada entre las 14.30 y las 17.00 horas.

Desde el Ayuntamiento avanzan que, en el caso de que las condiciones meteorológicas no sean favorables, la programación se trasladará al interior del pabellón Campo da Serra.

El menú

Y si todo esto no fuese suficiente, desde la Concejalía de Deportes se avanza que habrá una ruta ese mismo día. Esta iniciativa, que también será gratuita y que contará con un máximo de 150 plazas –necesaria la inscripción previa–, será, además de un punto de encuentro para la vecindad, “unha maneira estupenda de conectar co territorio, gozar da natureza e fomentar hábitos saudables”, como explicó el edil responsable del área, Ibán Santalla.

Imagen de archivo de la propuesta Ponte en Ruta, en Narón

El deporte, eje central para las celebraciones programadas con motivo del día de Narón

Más información

La salida será a las 10.00 horas desde el Local Social de A Solaina, llegando a la plaza anteriormente citada a las 13.00 horas, y en el itinerario programado se encuentran incluidas las zonas de Santa Icía, A Gándara, O Couto, Neda, Xuvia, Piñeiros y Freixeiro.

Desde el gobierno local animan a la participación de los naroneses y naronesas en una jornada “deseñada para reforzar o sentimento de comunidade, promover o lecer compartido e reivindicar a historia e a identidade local”. Una propuesta que consigue aunar “veciñanza, cultura e territorio”.

