El Pazo da Cultura se prepara para una semana de baile, música y teatro

Imagen de archivo de una actuación de la agrupación local en el Pazo Jorge Meis

Las tablas del Pazo da Cultura se llenarán de actividad esta semana con tres propuestas que aún cuentan con alguna localidad disponible.

Los primeros en saltar al escenario serán Classic Stage, compañía encargada de representar el famoso ballet “El lago de los cisnes”. La actuación está programada para este jueves día 20 a partir de las 20.30 horas y las entradas parten de un precio de 20 euros.

El sábado la propuesta será doble, puesto que además de la dramaturgia de Sarabela Teatro, que presentará “A Metamorfose”, se podrá disfrutar del Concierto solidario de Santa Icía, de la banda infantil “Sementeira” y de la Xove Banda de Narón. En esta ocasión, la música se dejará disfrutar en el Auditorio Municipal con una entrada de 5 euros que será donada de forma íntegra al Centro de Recursos Solidarios.

Por último, los ritmos serán los encargados de bajar el telón del fin de semana. El domingo a las 19.30 horas Uxía presentará “Será por flores”, una gira en la que se celebran las cuatro décadas de trayectoria de la artista y que, además, contará con el apoyo de artistas y amigos con los que ha compartido este recorrido por la industria.