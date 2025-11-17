El Cimix festeja su aniversario con los vecinos y vecinas como protagonistas

Vistas desde el interior del museo Jorge Meis

El Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) cumple un año este viernes y, al día siguiente, lo celebrará con una visita colaborativa con una propuesta abierta en la que los vecinos y vecinas de la zona serán los grandes protagonistas.

A partir de las 11.00 horas, en una actividad gratuita, se podrá recorrer parte de la historia gracias a los testimonios de aquellos que la vivieron en primera persona y al personal del espacio. Entre ambos grupos se establecerá un diálogo que permita comprender la realidad tanto del molino como de su entorno. Para participar es necesario formalizar la inscripción mediante la página web del propio museo.

Asimismo, el centro se suma al Día de Narón con una jornada de puertas abiertas que permitirá recorrer la totalidad de las instalaciones y que será el domingo 23.