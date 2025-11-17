Mi cuenta

Narón

El Cimix festeja su aniversario con los vecinos y vecinas como protagonistas

Tanto el sábado como el domingo habrá propuestas gratuitas para conocer estas instalaciones

Redacción
17/11/2025 20:14
Vistas desde el interior del museo
Vistas desde el interior del museo
Jorge Meis

El Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) cumple un año este viernes y, al día siguiente, lo celebrará con una visita colaborativa con una propuesta abierta en la que los vecinos y vecinas de la zona serán los grandes protagonistas.

A partir de las 11.00 horas, en una actividad gratuita, se podrá recorrer parte de la historia gracias a los testimonios de aquellos que la vivieron en primera persona y al personal del espacio. Entre ambos grupos se establecerá un diálogo que permita comprender la realidad tanto del molino como de su entorno. Para participar es necesario formalizar la inscripción mediante la página web del propio museo.

Las convocatoria del año pasado contó con una gran afluencia de público

Fiesta en la calle y andaina popular para celebrar el Día de Narón

Más información

Asimismo, el centro se suma al Día de Narón con una jornada de puertas abiertas que permitirá recorrer la totalidad de las instalaciones y que será el domingo 23.

