La revolución "Gluten Free": Narón, líder indiscutible en oferta hostelera para celíacos

Con Feitura ofrece alternativas sin gluten en su carta con la pretensión de no hacer diferencias Daniel Alexandre

La oferta hostelera apta para personas celíacas aún está muy lejos de poder compararse a la que pueden disfrutar aquellas personas sin ningún tipo de alergia o intolerancia y, sin embargo, hay un claro protagonista dentro de Ferrolterra que destaca en esta materia. Narón se posiciona como la localidad con mayor número de establecimientos acreditados por la Asociación de Celíacos de Galicia (Acega).

Los números hablan por sí solos. El municipio cuenta actualmente con cinco establecimientos sin gluten, cuatro dedicados a restauración ―Bur­bu­jas Parque Infantil, Casa Juanito, Con Feitura Narón y Con Feitura Odeón― y un obrador propio, Panadería-Pastelería Santy, especializado en productos aptos para celíacos y que se consolida como único en su campo y cuya historia radica en el amor de un padre.

Primero le llegó el diagnóstico a la mayor de sus hijas, después a la pequeña y “cuando iban a los cumples había una tarta de cumpleaños que ella no podía comer. Venía llorando, disgustada, y decidimos ponerle solución. Empezamos a investigar y aquí estamos”. Actualmente, este establecimiento naronés da salida a pedidos nacionales de forma continuada. A las Islas Canarias o a Andorra, las empanadas de Santy no tienen miedo a viajar y, es más, “han recorrido parte de Europa también”.

Esta historia se asemeja a la que está detrás de los dos locales del Con Feitura, un establecimiento que ofrece alternativas sin gluten en su carta con la pretensión de no hacer diferencias. Tomaron esta decisión después de viajes intempestivos para poder almorzar o comer con conocidos que padecían de celiaquía, comprobando la falta de alternativas reales.

Panadería- Pastelería Santy da salida a pedidos nacionales de forma continuada. Daniel Alexandre

“Nos encontrábamos con la problemática de que, en muchos sitios, directamente no hay opciones. Decidimos hacerlas nosotros, pero de tal forma que fuesen exactamente iguales que para el resto de la gente, sin plásticos o presentaciones más austeras. Con la misma presentación que el resto de nuestras tostadas”, explican desde la gerencia.

Se podría llegar a pensar que esta alternativa no tiene mucha demanda, pero nunca más lejos de la realidad. En el local de desayunos aseguran que trabajan mucho este género, y en la panadería destacan que “vienen clientes de toda Galicia a propósito a la tienda” y no es de extrañar, puesto que años de pruebas, de ensayo y error, han permitido crear todo tipo de manjares que nada tienen que envidiar a los clásicos. “Se llegan a conseguir productos con textura y sabor exactamente igual que los del mundo con gluten”, aseguran desde el obrador.

De hecho, y de cara a unas fechas en las que la comida es parte del eje central de las casas, “la gente ya está empezando a encargar. Mi hija se está centrando en los turrones y yo en el panetone… y después ya vienen los roscones, que son una auténtica locura. El de Reyes es el día más bonito, pero también el que más trabajo tenemos”.