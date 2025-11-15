Humor y acrobacias en la fiesta de cumpleaños de Odeón

espectáculo de circo por el aniversario de Odeón Jorge Meis

Tarde de compras pero también de espectáculo en el centro comercial Odeón de Narón. Los clientes que se acercaron a las instalaciones del polígono de A Gándara este sábado pudieron disfrutar de una jornada de circo con la que se celebraba el 23 aniversario de las instalaciones.

La Gran Gala de Circo Contemporáneo con PistaCatro permitió disfrutar de sketches de humor, monólogos, acrobacias y hasta pasos de claqué en la plaza multiusos convertida para la ocasión en pista circense. Como fin de fiesta, y tras sorteos entre los clientes, el cumpleaños acabó como no podía ser de otro modo, con tarta.

También Parque Ferrol celebró su cumpleaños, con sorpresas y regalos, amenizado para los más pequeños de la casa con el divertido concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona.