Doso trajo hasta el presente las populares “esfollas do maínzo”

esfolla de maínzo en Doso Jorge Meis

Cestas de mazorca, música de gaita y trajes tradicionales guiaban al visitante hacia la pista polideportiva naronesa de Doso, donde, un año más, tuvo lugar una recreación de una de las labores propias del campo de hace no tantos años, pero ya de otro siglo: la recogida del maíz y el desgranado de las mazorcas, ese “debagado” que muchos aun recuerdan y que se convierte en campeonato en esta celebración, para demostrar que es un arte que requiere rapidez y destreza aunque ahora solo se trate de disfrutar del momento y de la tradición.

Los muñecos hechos de las hojas de las panochas con las largas melenas “peinadas” de las barbas del maíz siguen siendo una diversión para los niños y niñas en esta fiesta, en la que pudieron verse, además, los realizados en los colegios de la zona, que formaron parte de una pequeña exposición.

La música, los talleres infantiles y el baile tradicional sirvieron para que la fiesta de “Recreación da esfolla” volviese a ser lo que en su día era en los pueblos y aldeas, un punto de reunión vecinal en el que confraternizar y compartir tras la jornada de trabajo.