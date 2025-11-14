Odeón celebra su aniversario convirtiéndose en pista circense

El centro comercial celebra los 23 años de vida AEC

El centro comercial Odeón celebra un año más de existencia, cumpliendo 23 en sus instalaciones de A Gándara.

Para celebrarlo se convertirá en la jornada de este sábado 15 en pista de circo y se viste de gala para acoger el espectáculo de circo contemporáneo Pistacatro, que ha sido ganadora del premio Nacional de Circo 2025.

El show comenzará a las seis de la tarde en la plaza de eventos de Odeón y será gratuita para todos los que quieran acercarse al centro comercial.

La gala permitirá disfrutar de un espectáculo multidisciplinar de pequeño formato como una muestra de la creatividad circense en Galicia y servirá para que, indican desde el centro comercial, “el público pase un rato divertido y con una gran sonrisa en la boca”.

En la puesta en escena se dan la mano el circo y el humor y estará conducido por un maestro de ceremonias que se encargará de interactuar con los asistentes y aportar el tono cómico, con pequeñas dosis de arte concentrado. Por la pista improvisada pasarán así artistas de reconocido prestigio en el ámbito circense gallego y estatal.

De hecho, Pistacatro acaba de ganar el máximo galardón de las artes escénicas en España, en su modalidad y el jurado del galardón elogió “el rigor y carisma de sus creaciones”, entre las que destacan “Drop” y “Orquesta de malabares”.. Se les considera impulsores del nuevo circo gallego y descubridores de artistas emergentes durante los últimos 20 años.

Así las cosas, las galas de circo de Pistacatro se inscriben en la tradición de los espectáculos de variedades, tanto de los circos como del music-hall, donde se mezclan los números de malabares, la canción, los sketches de humor, los monólogos, las acrobacias y los pasos de claqué.

Reparto de tarta

La fiesta en la pista –plaza de eventos– dejará paso al reparto de la tarta de aniversario a todos los asistentes, presentando únicamente el ticket de compra, que puede ser de cualquier fecha comprendida entre el 10 y el 15 de este mes de noviembre.

Recogida de alimentos

Por otra parte, el centro comercial Odeón comenzó el viernes 14 una nueva campaña de recogida de alimentos en colaboración con el centro de Recursos Solidarios –CRS– del Concello de Narón.

Las donaciones podrán depositarse en un espacio habilitado para tal fin en la parte central de la primera planta del centro comercial, hasta finales de mes, concretamente se recogerán víveres hasta el día 30.

Todo lo que se recaude con esta iniciativa irá destinado a esta ONG, con sede en Narón. La recogida de Odeón se lleva a cabo siempre en estas fechas con un gran éxito de participación.