Daniele Fasciani | “Cuando tenía seis años ya me vestía de Freddie Mercury; convertirme en él era mi mayor deseo”

Una actuación de Queen is Back, que hoy se sube a los escenarios de Narón Cedida

El Pazo da Cultura sonará esta noche a nostalgia de una de las bandas de rock más recordadas de la historia. Queen is Back subirá al escenario a Daniele Fasciani, que llega desde Italia con una impecable caracterización y voz, con Giacomo Figliolino en el papel de Brian May, Roberto Damicis como Roger Taylor y Julio Llorca, como John Deacon.

¿Qué ha unido a Queen is Back: el amor por la banda original o la química entre los integrantes?

Los cuatro somos fans de Queen desde hace mucho tiempo, conocemos su repertorio y somos verdaderos amantes de Freddie Mercury. Esa es la base de partida, que luego se convirtió en un trabajo.

¿Cuál fue el primer tema que tocaron juntos?

La primera canción que tocamos juntos es quizás el primer tema del repertorio, de la lista de canciones que tocamos durante los conciertos, así que puedo decirte que fue “Tire me lower down”.

¿Hay alguna canción que el público siempre pide o que estén un poco cansados de interpretar?

Hay muchas canciones que piden y, obviamente, no podemos complacer a todos porque el repertorio, al ser de dos horas, no podría abarcar todas las canciones más famosas de Queen, sería realmente complicado. De todos modos, la más solicitada es “Bohemian Rapsody” y es una canción que nunca nos cansaremos de tocar. La más bonita, en mi opinión.

Es cierto que soy parcial y que todos lo somos, pero creo que es una de las canciones más bonitas de la historia de la música.

¿Qué reacción quieren provocar en el público cuando tocan una canción como esta u otra tan reconocida como la de We are the Champions?

Sin duda, la de recrear, aunque sea a pequeña escala, lo que Queen hizo hace años. Es realmente complicado y difícil, pero la gente está muy dispuesta a divertirse y a recordar a Freddie Mercury.

¿Cómo equilibran la fidelidad al original con su propia identidad artística??

Bueno, yo personalmente siempre he sido solo Freddie Mercury, solo Queen, así que prácticamente forma parte de mí, Cuando era pequeño, con seis años, ya me vestía como él porque mi mayor deseo siempre ha sido convertirme en Freddie Mercury.

¿Qué hace que Queen siga siendo tan querido por las nuevas generaciones?

Sin duda, las canciones que han compuesto todos los miembros del grupo tienen mucho que ver pero, en mi opinión, la historia de Freddie Mercury, por desgracia con su triste epílogo, se ha inmortalizado en una época en la que ni siquiera existía internet, por lo que sin duda fue un rayo caído del cielo.

¿Qué podemos esperar del concierto de Narón?

Mucha diversión, mucha profesionalidad, mucha pasión, porque al fin y al cabo somos fans como todos los que vienen a vernos a los conciertos, somos como una familia, todos al mismo nivel. Nosotros, obviamente, estamos subidos en el escenario y, por lo tanto, tenemos que mostrar algo, pero al final creo que el ser todos fans, arriba y abajo, se nota mucho en nuestros conciertos.