Narón

Alerta en Narón de madrugada al salir "humo" de un transformador que estaba totalmente inundado

Los bomberos de Narón tuvieron que desplazarse hasta la zona e intervenir durante casi dos horas

Redacción
13/11/2025 10:58
Intervención del SPEIS para solventar la inundación
Cedida

Los bomberos del SPEIS de Narón tuvieron que desplazarse en la madrugada de este jueves a la calle Cerrallón de Arriba, en el entorno de As Lagoas, alertados por la salida de "mucho humo" de un registro a la entrada de un garaje ubicado a la altura del número 76, informa el Concello.

Los efectivos llegaron al punto a las 6.30 horas y confirmaron que lo que parecía humo era, en realidad, vapor de agua que salía del centro de transformación subterránea, que estaba inundado de agua.

El vapor de agua que salía del hueco alertó a los vecinos
Cedida

Tras realizar las mediciones oportunas, aseguraron la zona y esperaron a la llegada de los técnicos de Fenosa, con los que colaboraron en el achique de agua "dada la cantidad acumulada", especifican. Finalizaron la intervención a las 8.00 horas y contaron con la colaboración de la Policía Local y Nacional.

