Narón

Rescatan por la ventana a una señora mayor de Narón que se había caído en su domicilio

Los bomberos del Speis accedieron a la vivienda con la ayuda de una escalera colisa

Redacción
12/11/2025 12:13
Un momento del operativo
Speis

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tomaron parte en la noche de ayer en un operativo para rescatar a una persona mayor que se había caído en su domicilio de la calle Marqués de Figueroa, en el barrio de Santa Icía.

Tal y como explican los bomberos naroneses, el dispositivo de auxilio saltó tras la caída y los familiares de esta persona no podían acceder a la vivienda al estar la llave puesta y la puerta cerrada.

Intervención del Speis en la calle As Pontes

Los bomberos de Narón sofocan un incendio en una vivienda de la calle As Pontes

Más información

El Speis accedió entonces al interior del inmueble por una ventana exterior con la ayuda de una escalera colisa. Una vez dentro comprobaron que la señora estaba en el suelo pero consciente, facilitando entonces el acceso a los servicios sanitarios.

En el operativo tomaron parte, además, la Policía Local, Nacional y el 061.

