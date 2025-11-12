Los trabajadores de Lidl en Narón recurrirán la sentencia por la huelga de 2023

Empleados de la plataforma logística de Río do Pozo, en mayo de 2023 Jorge Meis

Los trabajadores del almacén logístico de Lidl en Río do Pozo que denunciaron a la empresa por vulnerar su derecho a la huelga (entre febrero y mayo de 2023) recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol que condena a la firma a indemnizar con 50.000 euros, cantidad que se repartirá entre los 76 trabajadores y en proporción al número de días que secundaron el paro, entre 78 y 96.

En el fallo, que deberá ser recurrido ahora ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada considera probado que Lidl incurrió en "esquirolaje organizativo", es decir, en desviar parte de la actividad de los almacenes en el polígono naronés a otros centros para "minimizar los efectos" del paro. Este comportamiento ya se declaró ilícito en una sentencia previa, entonces por daño moral colectivo al sindicato CIG.

El Juzgado de Ferrol condena a Lidl a pagar 25.000 euros por vulnerar el derecho a huelga Más información

Los trabajadores se pusieron en huelga en febrero de 2023 por el incumplimiento del convenio en materia de horas extras y la empresa respondió desviando rutas de suministro de 27 tiendas de Galicia, Asturias y León a la plataforma de Nanclares de Oca, en Álava.

La empresa ya fue condenada en primera instancia (mayo de 2023) y cambiones de Alcalá de Henares, Sevilla o Euskadi siguieron abasteciendo los supermercados del área de influencia de Narón hasta la finalización de la huelga, el 21 de mayo de 2023.

Las plantillas de Navantia, GT Motive y Lidl unen fuerzas en una protesta Más información

La demanda de los trabajadores pedía, además de la indemnización por daño moral, el pago de los salarios y de las cotizaciones sociales que se dejaron de percibir durante los más de tres meses de paro, si bien el Juzgado lo descarta esgrimiendo una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la pérdida del salario es un efecto "consustancial e inherente" al ejercicio de la huelga. Los afectados recurrirán en la instancia superior.