Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Los trabajadores de Lidl en Narón recurrirán la sentencia por la huelga de 2023

El Juzgado de lo Social número 2 condena a la empresa a indemnizar con 50.000 euros a 76 empleados

Redacción
12/11/2025 18:18
Empleados de la plataforma logística de Río do Pozo, en mayo de 2023
Empleados de la plataforma logística de Río do Pozo, en mayo de 2023
Jorge Meis

Los trabajadores del almacén logístico de Lidl en Río do Pozo que denunciaron a la empresa por vulnerar su derecho a la huelga (entre febrero y mayo de 2023) recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol que condena a la firma a indemnizar con 50.000 euros, cantidad que se repartirá entre los 76 trabajadores y en proporción al número de días que secundaron el paro, entre 78 y 96. 

En el fallo, que deberá ser recurrido ahora ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada considera probado que Lidl incurrió en "esquirolaje organizativo", es decir, en desviar parte de la actividad de los almacenes en el polígono naronés a otros centros para "minimizar los efectos" del paro. Este comportamiento ya se declaró ilícito en una sentencia previa, entonces por daño moral colectivo al sindicato CIG. 

El Juzgado de Ferrol condena a Lidl a pagar 25.000 euros por vulnerar el derecho a huelga

Más información

Los trabajadores se pusieron en huelga en febrero de 2023 por el incumplimiento del convenio en materia de horas extras y la empresa respondió desviando rutas de suministro de 27 tiendas de Galicia, Asturias y León a la plataforma de Nanclares de Oca, en Álava.

La empresa ya fue condenada en primera instancia (mayo de 2023) y cambiones de Alcalá de Henares, Sevilla o Euskadi siguieron abasteciendo los supermercados del área de influencia de Narón hasta la finalización de la huelga, el 21 de mayo de 2023

Las plantillas de Navantia, GT Motive y Lidl unen fuerzas en una protesta

Más información

La demanda de los trabajadores pedía, además de la indemnización por daño moral, el pago de los salarios y de las cotizaciones sociales que se dejaron de percibir durante los más de tres meses de paro, si bien el Juzgado lo descarta esgrimiendo una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la pérdida del salario es un efecto "consustancial e inherente" al ejercicio de la huelga. Los afectados recurrirán en la instancia superior. 

Te puede interesar

Entresijos de la cocina de A Grella dos Avós

El "Grand Prix" de la hostelería comienza ya: las cenas y encargos para Navidad se hacen cada año más pronto
Eva Mazás Arnoso
El ideal gallego

El Área Sanitaria de Ferrol invierte medio millón de euros en nuevos sistemas de monitorización
Redacción
Langreo Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol y una Copa para iniciar diciembre
Miriam Tembrás
El centro comercial Odeón colaborará un año más con las postales de Asotrame

"Luces de colores", la Navidad llega a los pacientes de cáncer hematológico
Redacción