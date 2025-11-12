El "Grand Prix" de la hostelería comienza ya: las cenas y encargos para Navidad se hacen cada año más pronto

Entresijos de la cocina de A Grella dos Avós Cedida

A día 12 de noviembre, ya hay muchos locales de la comarca que cuelgan el “sold out” si se les pregunta por las cenas de Navidad, que distan mucho de ser aquellas de “empresa” en exclusiva, puesto que ahora los grupos también son “de amigos, de compañeros del pádel, el grupo del gimnasio...”, aseguran desde La Perfecta, en Narón, que en octubre empezaba a recibir llamadas para hacerse con una de las codiciadas mesas.

Los viernes y sábados de diciembre prometen ser todo un “Grand Prix” para la hostelería. A la cabeza de este local, Gemma Freire, que asegura que “tenemos prácticamente todo reservado para el fin de semana del puente, pero también para los siguientes. La verdad es que este año está yendo muy bien”.

En este caso, como en una gran mayoría, han optado por elaborar varios menús cerrados que oscilan en presupuesto, pero no en calidad. “Los precios van entre los 30 y los 65 euros, un poco en función de lo que se demande”, explica Freire, que comenta que la elaboración de los mismos comenzó el primero de noviembre, “pero 15 días antes ya nos estaban preguntando tanto por la oferta gastronómica como por los días que podían venir”. En su opinión, y llevando ya casi una década con este negocio, tiene la impresión de que “cada año lo adelantamos un poco más”, y es que las primeras mesas a las que atenderán en La Perfecta ya son a finales del presente mes.

Esta sensación se traslada a sus compañeros. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostalaría, Emilio Vázquez, se suma a este carro, pero proyectándolo desde un prisma que, para los clientes, a veces pasa un poco desapercibido. “Ahora tenemos todo un poco más disperso, es cierto, pero años atrás los últimos fines de semana de diciembre se juntaba todo el mundo y no teníamos sitio para todos”, recuerda.

Y esto, “además de ser un aliciente para los bolsillos”, ya que planificando con tiempo se pueden dividir mejor los gastos que generan estas fechas, también es un alivio para los fogones de los restaurantes. “A nosotros, como hosteleros, nos ayuda muchísimo. Antes sabíamos que había fechas, como el puente, en el que no iba a haber ninguna mesa, pero ahora podemos repartir las cargas de trabajo y pararnos más con cada cliente, mejorando la atención. Se disipa un poco esa sensación de ir ‘justito’ tanto en el comedor como en la cocina”, asegura Vázquez.

Asimismo, matiza una cuestión que no solo repercute en el restaurante, sino en la percepción del mismo y en la satisfacción del comensal, porque “tener tiempo no solo te permite dar un mejor servicio, sino también, en ocasiones, poder ajustar los precios. Entendemos que cuando se gestiona un grupo, la diferencia entre 50 y 60 euros es realmente grande; hay mucho que comparar, por eso no es de extrañar que la gente reserve cada vez antes. Y, mientras tanto, nuestras cocinas trabajan mejor, sin ir a lo loco, incluso en algo tan simple como es el ir a la compra”, asevera.

Curiosamente, esta es una cuestión que también se deja ver en las casas. Cada vez es más común realizar encargos a los “sitios de confianza” para aligerar un poco el trabajo que conlleva ponerse la chaquetilla de chef. Más en Nochebuena que en Fin de Año, como indica Freire, la tendencia está al alza y desde las casas se busca “disfrutar, que sin duda es lo que hay que hacer durante la Navidad”, asevera la hostelera.

Con reserva

Eva Blanco lleva más de tres décadas en este sector y es la que está a los mandos de A Grella dos Avós. Este restaurante apostó desde un primer momento por estas cenas, a las que le suman el aliciente del baile –como la que tienen programada para el día 20–. Echando la vista atrás, reconoce que las tendencias cambian y ahora “lo que se quiere es irse a tomar un aperitivo o estar todos juntos en la mesa. En una palabra, lo que se busca es vivir. Antes, las mujeres cargábamos con el peso, y disfrutar de esos días era más complicado”, explica.

En su caso, se trata de un espacio que funciona bajo demanda de grupos de más de 10 personas y que, por el momento, cuenta con una agenda “con la que estamos más que satisfechos y agradecidos” y, al igual que Freire, han puesto a disposición de sus clientes propuestas que hacen la boca agua y que permiten relajarse.

Empezó durante la pandemia, “pensando en aquellos que seguían trabajando en casa”. Ahora, mantiene “una cocina tradicional, de toda la vida", y cuyos menús para las fiestas se sitúan sobre los 40 euros.

Si en algo coinciden estas dos empresarias, es en la cuestión del descanso. Abren el 24 y el 31 para dar servicio a aquellas casas que han confiado en ellas, pero tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero se reservan para sus familias.

En La Perfecta recuerdan entre risas, ahora que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que se convierta en anécdota, cómo un año el día 23 fue un lunes, el día que cierran por descanso. “Los dueños estábamos aquí, preparando las cosas para que al día siguiente las cocinas pudiesen funcionar desde primera hora. Adelantando todo el trabajo posible y, aun así, la última entrega se hizo a las 23.00 horas”, comenta Freire.

Ahora, a algo más de un mes para que lleguen los “días grandes”, tienen las listas bastante cubiertas. Con varias decenas de menús que preparar y con casi 30 lacones, aún están esperando la traca final, esa que empieza “entre el 10 y el 15 de diciembre”.

Ambas trabajan a la carta, con propuestas en las que se pueden encontrar todo tipo de manjares, del mar y de la tierra, acompañados de postres que no dejarán indiferentes a los más golosos. Cumpliendo los gustos de todos los paladares posibles.

Pero no solo el hecho de liberarse del mandil el 24 y el 25 –los días en los que más reservas suelen tener– es un aliciente, sino también la posibilidad de “dejarlo para el día siguiente”. Blanco explica que, “si alguien encarga cordero para Nochebuena, por ejemplo, nosotros lo acompañamos con una salsa que siempre va aparte. Esto les permite volver a calentar al día siguiente y que el plato no pierda nada de sabor, teniendo la comida lista y pudiendo tener más tiempo para los suyos”.

Sin embargo, y aunque la tendencia a encargar siga creciendo, el presidente de los hosteleros de Ferrol y comarca vaticina un futuro en el que, a pesar de apoyarse cada vez más en ellos, “no falten los manjares propios de cada casa, como hemos hecho toda la vida”