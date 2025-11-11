Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Turno de San Mateo en los Consellos Territoriales, “fundamentales para Narón”

El Concello comenzó en octubre con esta propuesta, que englobará un total de 14 reuniones

Eva Mazás Arnoso
11/11/2025 20:09
Un momento del encuentro celebrado en A Gándara
El Concello de Narón, a través del área de Participación Cidadá, con Olga Ameneiro a la cabeza, daba comienzo el pasado mes de octubre a la programación de los Consellos Territoriais, una propuesta que contempla un total de 14 reuniones con las entidades sociales que así lo deseen y que buscan “intercambiar opinións sobre asuntos relacionados con cada barrio e parroquia da cidade, fomentando a participación real a través deste organismo”, como explicaba meses atrás la edila. Este miércoles 12 será el turno de San Mateo, en un punto en el que esta propuesta ya ha rebasado su ecuador –quedan las reuniones programadas en O Val, Freixeiro, Pedroso y Xuvia–.

Haciendo balance, la concejala explica que “son espazos nos que compartimos un montón de temas que teñen que ver co propio territorio ao que ataña ese consello territorial, como en xeral temas que afectan a nivel municipal, claro” y que, por el momento, están suponiendo un punto de encuentro “que permite estar en contacto”.

Asegura, asimismo, que para los que están en el gobierno es “completamente fundamental”, y es que Ameneiro ve una necesidad en poder conocer la opinión de los “representantes das asociacións e das entidades” de todo el municipio, pues “son os que nos fan chegar toda a información a pé de rúa, de todo o que está a suceder”.

Para ello, el primer punto del día en cada una de estas reuniones es saber cómo se encuentra cada colectivo, un momento para que “nos poñan ao día e ver que necesidad hai ou con que problemáticas se atopan”. De hecho, recuerda que todas las asociaciones están invitadas a participar “e cando digo todas, son todas. Dá igual que sexa un club deportivo que unha entidade relacionada coa saúde ou de veciños. Todas as que estean nese barrio ou parroquia na que esteamos a celebrar un consello están convidadas a participar”, recuerda.

Atención individual

Otra de las cuestiones a destacar sobre esta propuesta es la necesidad de abordar cada punto geográfico por separado.

En este punto, incide en la importancia del factor humano, puesto que “cando hai temas específicos dunha parroquia ou barrio, son aqueles que están aí os que nos poden achegar a información necesaria. Tamén ao contrario, cando dende o Concello temos que facer algunha comunicación”, explica.

A pesar de todo, la realidad es que sí están encontrando problemas comunes, como pueden ser “o tema do relevo xeracional”, según ejemplifica Ameneiro. Sin embargo, siguen cumpliendo su función, cosa que ponen en valor desde el Ayuntamiento, puesto que, como señala la concejala de Participación Cidadá, “son esenciais” y representan “a un gran número de veciños e veciñas de moi amplos sectores e ámbitos”.

