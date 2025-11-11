Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Jornada para presumir de paisaje natural con una caminata por las márgenes del río Xuvia, en Narón

La propuesta contará con la guía de dos integrantes del Grupo Lobo

Redacción
11/11/2025 20:18
Instalaciones del área recreativa de Pedroso
Instalaciones del área recreativa de Pedroso
Emilio Cortizas

Desde la Escola de Participación Cidadá, y con guía a cargo de dos integrantes del Grupo Lobo, este sábado día 16 se llevará a cabo un recorrido por las márgenes del río Xuvia. Todo ello, dentro de la propuesta “Sementes de colectivo”.

Se trata de una propuesta gratuita y que dará comienzo a las diez de la mañana, momento en el que habrá que estar, previa inscripción, en la plaza de Galicia. En este punto, se pondrá a disposición de los participantes un autobús que los conducirá hasta las inmediaciones del centro social de Ferrerías. Una vez se haya llegado al área recreativa de Pedroso, otro autocar hará el recorrido de vuelta hasta el punto de salida.

Se trata, en total, de 5 kilómetros para disfrutar “dun gran entorno natural e coñecer un pouco máis ás especies que o habitan”, señalan desde la organización.

Todos aquellos interesados en tomar parte o ampliar información sobre el evento podrán dirigirse al número de teléfono 693 864 513 o al correo electrónico esolaparticipacion@naron.gal. También está disponible la cuenta de Instagram @sementesdecolectivo.

Cabe recordar que tendrán prioridad para realizar el trámite las personas que formen parte de una asociación registrada en el término municipal.

Te puede interesar

La edila María Lorenzo durante la presentación

El Concello conciencia sobre la violencia machista en las aulas con la campaña “Ti tamén tes poder”
Redacción
Un momento del encuentro celebrado en A Gándara

Turno de San Mateo en los Consellos Territoriales, “fundamentales para Narón”
Eva Mazás Arnoso
O pasado mes de outubro, tamén se convidou ás Xuntanzas Naturalistas a Betula, a Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico

Nova Xuntanza Naturalista da SGHN en Ferrol, con foco na ecoloxía de vertebrados
Redacción
El carril en dirección centro es el que se corta

Las obras de "Abrir Ferrol ao Mar" obligan a cortar un carril de Irmandiños entre la Puerta del Dique y la de Enfermería
Redacción