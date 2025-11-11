Jornada para presumir de paisaje natural con una caminata por las márgenes del río Xuvia, en Narón

Instalaciones del área recreativa de Pedroso Emilio Cortizas

Desde la Escola de Participación Cidadá, y con guía a cargo de dos integrantes del Grupo Lobo, este sábado día 16 se llevará a cabo un recorrido por las márgenes del río Xuvia. Todo ello, dentro de la propuesta “Sementes de colectivo”.

Se trata de una propuesta gratuita y que dará comienzo a las diez de la mañana, momento en el que habrá que estar, previa inscripción, en la plaza de Galicia. En este punto, se pondrá a disposición de los participantes un autobús que los conducirá hasta las inmediaciones del centro social de Ferrerías. Una vez se haya llegado al área recreativa de Pedroso, otro autocar hará el recorrido de vuelta hasta el punto de salida.

Se trata, en total, de 5 kilómetros para disfrutar “dun gran entorno natural e coñecer un pouco máis ás especies que o habitan”, señalan desde la organización.

Todos aquellos interesados en tomar parte o ampliar información sobre el evento podrán dirigirse al número de teléfono 693 864 513 o al correo electrónico esolaparticipacion@naron.gal. También está disponible la cuenta de Instagram @sementesdecolectivo.

Cabe recordar que tendrán prioridad para realizar el trámite las personas que formen parte de una asociación registrada en el término municipal.