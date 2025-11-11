El “orquestódromo” de O Alto se adelanta al mes de diciembre

Un momento de la última sesión vermú en O Alto Daniel Alexandre

La comisión de fiestas de O Alto, que tradicionalmente llevaba a la orquesta Paris de Noia a la sala INK un fin de semana de diciembre, no va a parar con esta apuesta ahora que este espacio ya no está operativo.

La intención está clara y este año, y por primera vez, la plaza de Galicia acogerá una propuesta de aproximadamente 4 horas de duración –entre los tres pases de la agrupación y los del DJ- cuyas entradas ya están disponibles en la Cafetería Tyche por un precio de 6 euros, que ascenderá a 8 si se compran en taquilla el mismo día. Lo hacen en una jornada en la que “va a haber muchas cenas, así que nosotros ponemos el baile”, ríen desde la comisión.

La gran bomba de artillería

Y es que después de consolidarse, año tras año, como uno de los referentes de las verbenas de la comarca, los del grupo tienen claro que no van a traicionar la confianza de los que hacen el San Xosé Obreiro posible. Es más, avanzan que de cara al próximo 2026 ya está todo “más que organizado”, pero que aún hay sorpresas que no van a desvelar “hasta, prácticamente, el momento del patrón”.

Por el momento, pueden seguir presumiendo de un gran cartel en el que, como avanzan, repetirá la París de Noia, que estará acompañada por la Olympus, Grupo Cayena, Asis, Capitol, Origen, New York, Jaque y Unión y Fuerza. A todo ello hay que sumarle lo que el grupo considera “la gran bomba de artillería”, un último fichaje.

Mientras tanto, y a expensas de que suceda el día 20, aseguran que se sienten respaldados y creen que, realmente, “la gente va a responder bien”.

Para ello han puesto todas las facilidades por su parte, y la plaza se convertirá en el escenario más lujoso posible. “Vamos con todo. Tenemos una gran carpa con sus barras, servicio de ropero y seguridad. No faltará nada”, aseguran.

¿Y con qué propósito? Pues está bastante claro, “poder conseguir cierta financiación de cara a las fiestas grandes”, explica la comisión.

Una vez pasa el verano, se ponen a trabajar para que el resto pueda disfrutar de las orquestas pero, ahora, con un fin solidario. Un euro de cada entrada irá destinado al Centro de Recursos Solidarios (CRS) de Narón, “porque no podía ser de otra forma”.