El Concello conciencia sobre la violencia machista en las aulas con la campaña “Ti tamén tes poder”

La edila María Lorenzo durante la presentación CEDIDA

La edila de Igualdad, María Lorenzo, fue la encargada de presentar “Ti tamén tes poder”, una propuesta que permitirá que los Puntos Violeta lleguen a los centros educativos. Se trata, como explicó la concejala, de una iniciativa “que busca sensibilizar e ofrecer recursos de apoio fronte á violencia de xénero”.

Asimismo, durante el acto, la edila aseguró que con esta propuesta se da “continuidade ás medidas postas en marcha nos últimos anos en Narón, como a creación de puntos violeta en locais de ocio nocturno ou a formación impartida a hostaleiros, membros das forzas de seguridade, comisións de festas e Protección Civil”, siendo el nuevo punto de actuación las escuelas con el objetivo de acercar al alumnado los recursos necesarios para prevenir e identificar recursos de control, acoso o dominación.

“Queremos que a mocidade de Narón saiba recoñecer cando algo non está ben, cando un xesto ou unha mensaxe invade a súa liberdade ou a súa privacidade. A educación é o mellor antídoto contra a violencia machista”, aseveró Lorenzo.

Las actividades contempladas en el programa se llevarán a cabo en el CPR Ayala el 17 de noviembre y, al día siguiente, en el CPR As Telleiras. A la semana siguiente será el turno del CPR Jorge Juan y del CPI O Feal (24), IES Terra de Trasancos (25) y CPR Santiago Apóstol (25 y 26).

Continuidad

Desde el gobierno de TEGA hicieron referencia a los datos del INE para señalar que “unha de cada oito mozas recoñece ter sufrido violencia de xénero nalgunha ocasión, unha cifra que supera a media da poboación adulta”. Asimismo, reflejaron el incremento de control mediante las redes sociales, la “normalización” de los celos o la revisión de los teléfonos de las parejas.

“Estas formas de control, cada vez máis normalizadas entre a mocidade, reflíctense tamén na mensaxe da campaña municipal, con exemplos como ‘mándame a túa ubicación ou bloqueo a todos os teus amigos’ ou ‘se me queres, tes que facer isto comigo’, expresións que o Concello de Narón quere axudar a identificar e rexeitar desde as aulas”, censuraron desde el gobierno local.

Lorenzo se mostró contundente, aseverando que “a violencia machista non comeza sempre co golpe, senón con pequenas actitudes de control que temos que aprender a detectar e a parar a tempo.