Vuelve este sábado la Esfolla a la parroquia de Doso, “a festa que mantén viva a tradición”

Un instante de la anterior edición Jorge Meis

La parroquia naronesa de Doso ultima los preparativos para acoger una nueva edición de la recreación de la Esfolla. Organizada por la AVV A Naveira –con el apoyo del Concello, el Padroado de Cultura y la Diputación–, la cita se sitúa cerca de cumplir tres décadas poniendo en valor el mundo rural.

Esa fue una de las cuestiones destacadas por la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, durante la presentación del evento, donde remarcó la importancia del “labor da entidade veciñal para manter viva unha tradición que forma parte da nosa memoria colectiva e que cada ano consegue reunir veciñanza de todas as idades arredor dun traballo que se converteu en festa”

El programa

La jornada dará comienzo a las 17.00 horas. Desde este momento, la pista polideportiva de la parroquia se convertirá en el escenario perfecto para la exposición de muñecos de maíz realizados en los diferentes centros escolares y, para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de elaborarlos, también habrá talleres para hacerlos en la propia fiesta.

La música vendrá de la mano de los grupos del propio Padroado, encargado, además, de sacar a bailar a todos los presentes. Asimismo, la idea permitirá disfrutar de Pablo Díaz, con “Cantamúsica” y la agrupación Os Carecos. Todos ellos pondrán la banda sonora tanto al concurso de postres como al que recuerda el trabajo de desgranar maíz

Desde la organización del evento invitan a la participación, recordando que el objetivo es “manter viva a esencia comunitaria da esfolla, implicando as familias e a mocidade na transmisión das nosas tradicións”.