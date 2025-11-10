Víctor Fábregas, actor: “George Washington ya preguntaba por la situación de Narón”

Fábregas visitando el Cimix, en Xuvia CEDIDA

El pasado domingo Narón se hacía con las pantallas de televisión de Galicia gracias a “Sen Código Postal 2.0”, un formato que recorre la comunidad para conocer de primera mano las peculiaridades y los encantos de cada localidad gallega. Y en esta segunda entrega, Fábregas lo tenía claro: “No podía empezar esta temporada en otro sitio”.

Narón vuelve a ser plató de televisión con “Sen Código Postal 2.0” Más información

“Narón es fantástico. El trato fue sublime por parte de la gente”, recuerda haciendo memoria, puesto que la grabación del episodio tuvo lugar en los primeros meses del año. Como no podía ser de otra forma, el recorrido que se realizó pasó por enclaves como Pena Molexa o el Centro de Interpretación de los Molinos Industriales de Xuvia, enclaves donde se pudo conocer un municipio “que cruzó el Atlántico y que fue conocido en el mundo mundial. Llegó a América, a la de USA, no a la que fue colonia española y tuvo participación. Es que, al final, George Washington ya preguntaba por la situación de Narón”, comenta entre risas Fábregas.

En esta propuesta, y por primera vez, no está solo. Le acompaña la influencer Anita Mateu, que busca encontrar ese punto mediático. Ante esto, el actor de Muros tiene claro que es “una oportunidad fantástica para un tío como yo, que no tengo ni Whatsapp”, comenta entre risas. Mientras él continúa explorando todo tipo de atractivos locales, ella tiene una misión muy concreta: aprender el idioma. “Es cubana, pero tiene todas las cualidades para ser gallega”, valora Fábregas.

De esta manera, esta curiosa pareja se va abriendo paso a lo largo de la geografía, conociendo un poco más cada municipio y, además, “sin perder las ganas. Aún nos quedan 200 más y no descartamos llegar al Bierzo. Incluso creo que podríamos ir hasta Braga, ya en Portugal, o Coímbra si me apuras”, asegura el protagonista, que también pone en punto de mira, recordando al que fue presidente, en posibles visitas a Kentucky o Carolina del Sur.

Y a pesar de haber descubierto ya un sinfín de idiosincrasias propias, han encontrado un nexo común para todos los habitantes de Galicia. “Presumimos de lo nuestro. De la comida, de la tradición, de las costumbres... y no hay nada más bonito que un gallego orgulloso de su tierra”.

Un instante de la grabación CEDIDA

Asegura que no puede decantarse por un favorito, “eso sería imposible”, pero sí por una de las mejores partes de esta producción itinerante y es que “como comemos aquí no lo hacen en ningún lado. Somos un país de estrella Michelín, Galicia entera lo es”, afirma contundente.

Sin embargo, la emisión más reciente –y que está disponible en internet–”me tiene completamente maravillado”, quedando en el aire una posible vuelta a Ferrolterra, “que tiene mucho que descubrir”, no solo por aquellos de fuera de la comarca, sino también por sus propios habitantes.

Por ahora, y a expensas de conocer los datos de audiencia, se puede afirmar que Narón fue protagonista de la pequeña pantalla, y que se llevó el “prime time” de los protagonistas del show, que “si algo tenemos que destacar, es el tiempo y la bondad que nos han dedicado. Nos han mostrado su lugar, dónde viven, y no hay más que palabras de agradecimiento para los vecinos y vecinas. Tienen una paciencia inmensa y, si decimos la verdad, no tenemos forma de devolver todo lo que nos dan”.