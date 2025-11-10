“Nadando”, el último trabajo de Sés, llega al Pazo da Cultura en su gira de presentación

Imagen de archivo de un concierto de la artista en el Pazo da Cultura Emilio Cortizas

El último trabajo de Sés, “Nadando” verá la luz el próximo 28 de noviembre y la artista ya ha confirmado la gira de presentación de esta entrega.

El Pazo da Cultura será uno de los puntos en los que recale esta ruta. En concreto será el próximo sábado 7 de febrero a las 21.00 horas y las entradas estarán disponibles a partir del primero de diciembre. Los boletos se podrán adquirir a través de la página web del Padroado da Cultura.

La cantante y compositora asegura que se trata de un proyecto en el que busca “volver á canción en estado puro, sen adornos, cunha mensaxe directa e sincera”. El formato elegido para conseguir este objetivo es un libro-disco, compuesto por 13 temas originales que se presenta como “unha declaración de principios: un canto á honestidade e á liberdade creativa”.

Simultáneamente, Sés demuestra su versatilidad en el campo artístico con su primera publicación literaria. Lleva por título “Mentres quede corazón”, y se trata de un documento que, como la herculina misma avanza “permite adentrarse nas letras que a converteron nunha voz imprescindible da música galega”.