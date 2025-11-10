El deporte, eje central para las celebraciones programadas con motivo del día de Narón

Imagen de archivo de la propuesta Ponte en Ruta, en Narón CEDIDA

El Servicio de Deportes del Concello vuelve a convocar a vecinos y vecinas a una andaina, el próximo día 23, para conmemorar el día de Narón.

Se trata de un total de 14 kilómetros cuyo punto de salida será el Local Social de A Solaina (10.00 horas), mientras que la meta será la plaza de Galicia (aproximadamente a las 13.00 horas). El itinerario programado pasará por las zonas de Santa Icía, A Gándara, O Couto, Neda, Xuvia, Piñeiros y Freixeiro.

Todos aquellos interesados en tomar parte en esta propuesta –limitada a una participación de 150 personas–, ya se pueden inscribir de forma completamente gratuita. Este trámite podrá realizarse hasta el próximo día 18 en el polideportivo de lunes a jueves en horario de mañana, entre las 9.00 y las 11.00 horas, y también durante las tardes, de 17.00 a 18.00.

Desde el gobierno municipal han alentado a vecinos y vecinas de la localidad a participar en este evento, que además de programarse en un día señalado para el municipio, “promove o exercicio ao aire libre, a convivencia e o coñecemento do territorio”, como explican desde el ejecutivo local.