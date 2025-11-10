Mi cuenta

Narón

El Concello comienza con el reparto de los nuevos rótulos para las viviendas de Castro

Llevan el nombre de la calle, el número de la casa y un código QR que permite el acceso a los datos catastrales del inmueble

Redacción
10/11/2025 20:34
Rótulos con la nueva numeración
Rótulos con la nueva numeración
CEDIDA

El Concello de Narón dio comienzo este lunes a la entrega, que se prolongará durante dos semanas, de las nuevas numeraciones que lucirán las viviendas de la parroquia de Castro.

Estos nuevos rótulos, señalan desde las concejalías de Estatística y Patrimonio –con Mar Gómez y José Oreona al frente, respectivamente–, llevan el nombre de la calle, el número de la casa y un código QR que permite el acceso a los datos catastrales del inmueble. Para poder recoger cada placa, los vecinos y vecinas deberán acercarse a la Casa Consistorial de lunes a viernes en horario de mañana, entre las 8.30 y las 13.30 horas. Una vez completada esta entrega, comenzará la de las parroquias de San Mateo y O Val.

Desde el Concello han recordado que todos aquellos que tengan dudas, pueden consultar los datos relativos a su vivienda en el visor público del Ayuntamiento, que está disponible en internet. Esta referencia, recuerdan, será necesaria para poder retirar la placa.

Desde el gobierno local inciden en que este servicio nace “co fin de facilitar o labor dos servizos de emerxencia, no caso de que sexan precisos; mellorar a localización para a entrega de correo postal e paquetería e tamén contar na cidade cun rueiro máis ordenado”.

