Narón

Narón vuelve a ser plató de televisión con “Sen Código Postal 2.0”

Víctor Fábregas y Anita Mateu serán los protagonistas de esta serie

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
08/11/2025 19:26
Un instante de la grabación
Un instante de la grabación
CEDIDA

La Televisión de Galicia aterrizará en Narón con “Sen Código Postal 2.0”, una cita con el humor y la retranca que estará protagonizada por Víctor Fábregas.

En este formato, el reconocido actor recorrerá diferentes puntos de Galicia en su bicicleta y ataviado con su clásico traje de cartero, intentará encontrar a un anfitrión que presuma de su municipio.  La propuesta que le hace cada vecino es bastante simple: “descubrir o máis característico, o máis sorprendente, o máis descoñecido e o máis simpático”, explican desde la producción de la obra.

Primera parada

Así, el municipio naronés se convertirá en la primera parada de esta nueva entrega. El encargado de hacer de guía será el técnico de prevención, Simón Cabarcos, quien dirigirá los recorridos por lugares tan identitarios como el molino de Xuvia, la ruta Ártabra o Pena Molexa, entre otros enclaves. Como no podía ser de otra forma, también cobrará protagonismo el kilómetro 0 del Camino Inglés, pero esto será tarea de la “influencer” Anita Mateu.

Este es el nuevo fichaje de la propuesta. Mateu será la encargada de encontrar el punto más viral de cada localidad visitada, “aportando unha ollada diferente e contemporánea”.

