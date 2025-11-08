Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Los bomberos de Narón sofocan un incendio en una vivienda de la calle As Pontes

El cuerpo dio asistencia a una persona que se encontraba en el interior del inmueble durante el incidente y que resultó intoxicada

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
08/11/2025 17:26
Intervención del Speis en la calle As Pontes
Intervención del Speis en la calle As Pontes
CEDIDA

A las 15.00 horas de este sábado, los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Narón se desplazaron hasta la calle As Pontes. En el portal 5-7 se alertó de un incendio en la segunda planta del edificio. 

Los profesionales explican que el fuego tuvo como origen una campana extractora pero que, a su llegada, el incendio se encontraba sofocado "gracias al extintor que utilizó un vecino", por lo que los bomberos pudieron rematar la faena con otro de base agua.

Asimismo, y ante la ausencia de una ambulancia en esos momentos, el cuerpo tuvo que, bajo las indicaciones de un médico del 061, dar asistencia a una persona que se encontraba en el interior del inmueble durante el incidente y que resultó intoxicada. De esta forma, se le suministró oxígeno hasta la llegada del transporte sanitario. 

Por último, se llevó a cabo la ventilación y medición de gases, dando por finalizado el operativo (en el que también colaboraron el 061 y la Policía Local) a las 16.00 horas.

Te puede interesar

Los jugadores del Racing celebran el primer tanto ante el Arenteiro

El Racing de Ferrol disipa las dudas (0-2)
Juan Quijano
Alumnado del máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, en Santiago de Compostela

Estos son los videojuegos diseñados en Ferrol que se prueban en el primer salón de Galicia, Píxel á Feira
Redacción
Imagen de archivo de la decoración del poblado navideño de As Pontes

As Pontes se prepara para brillar en Navidad apostando por la tecnología LED y los elementos 3D
Verónica Vázquez
Imagen de archivo del proceso de presupuestos participativos con el alumnado

Más de 450 escolares de Cedeira se implican en las cuentas participativas
Redacción