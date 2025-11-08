Los bomberos de Narón sofocan un incendio en una vivienda de la calle As Pontes

Intervención del Speis en la calle As Pontes CEDIDA

A las 15.00 horas de este sábado, los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Narón se desplazaron hasta la calle As Pontes. En el portal 5-7 se alertó de un incendio en la segunda planta del edificio.

Los profesionales explican que el fuego tuvo como origen una campana extractora pero que, a su llegada, el incendio se encontraba sofocado "gracias al extintor que utilizó un vecino", por lo que los bomberos pudieron rematar la faena con otro de base agua.

Asimismo, y ante la ausencia de una ambulancia en esos momentos, el cuerpo tuvo que, bajo las indicaciones de un médico del 061, dar asistencia a una persona que se encontraba en el interior del inmueble durante el incidente y que resultó intoxicada. De esta forma, se le suministró oxígeno hasta la llegada del transporte sanitario.

Por último, se llevó a cabo la ventilación y medición de gases, dando por finalizado el operativo (en el que también colaboraron el 061 y la Policía Local) a las 16.00 horas.