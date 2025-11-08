La Feira de Samaín de A Gándara continúa el domingo con cuatro obradoiros

Un momento de la jornada del sábado Daniel Alexandre

“Nací en una fiesta”, reconoce Luis Moreta, uno de los que ayer asentaban su puesto en el pabellón da Mocidade, en A Gándara, para llevar a cabo la feria “más tenebrosa” que se ha podido ver hasta el momento. Desde O Carballiño llegaba él, con un stand en el que se podían –y pueden, puesto que el evento tendrá continuidad a lo largo de este domingo día 9–, encontrar todo tipo de manjares. Flanqueándolo, sus compañeros, de procedencias diversas, puesto que los locales se juntaban con los foráneos funcionando como un todo. “Cuando uno se va al baño otro le atiende el puesto, o en las pausas de comer. Hoy, que nos caracterizamos, además de ayudarnos a montar, también hay quien maquilla al del puesto vecino”, confiesa el grupo entre risas.

Con Samaín como temática, la jornada no estaba pensada en exclusiva para los que se querían hacer con una ganga. Bisutería, todo tipo de textil de segunda mano, papelería y ungüentos hechos a mano... Todas estos tesoros y muchos más se dejaban presumir pero, podría no ser este el plato fuerte. Desde la coordinación del evento, Elisa Rojas tenía claro que había que tener algo más y, por ello, decidió incluir una serie de obradoiros que, tanto en jornada de mañana como de tarde, hicieron las delicias de los pequeños.

Inauguró el apartado de talleres uno dedicado a colorear, y por la tarde se pudieron crear fantasmas desde cero; curiosear con qué se puede construir a base de castañas y, para despedir el día, fue el turno del baile.

Todos aquellos que ayer se perdieran la cita, sin embargo, no tienen porqué preocuparse, puesto que, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, se podrá participar en “Cabazas de pompón” (12.00), un pintacaras (17.00) o realizar una varita mágica propia al más estilo Harry Potter a las 19.00.

Mientras tanto, los mayores podrán hacerse con alguna de las piezas que, además, tienen premio. Gracias al trabajo y esfuerzo conjunto, esta agrupación ha decidido hacer sorteos continuos. Con cada compra en cualquiera de los puestos se concederá un ticket. Con este boleto se podrá acudir a un stand habilitado para la ocasión “que reparte premios continuamente”, y donde al entregar la participación se sabrá automáticamente si se ha sido agraciado con una de las opciones disponibles