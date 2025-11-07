Narón refuerza la colaboración con Alcer Coruña renovando el convenio

Un momento del encuentro CEDIDA

Con el objetivo de continuar apoyando la atención a las personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC), el Concello de Narón renovó, durante la pasada jornada, su convenio de colaboración con Alcer Coruña, que también acerca esta patología a la ciudadanía.

En el encuentro participaron la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, y la concejala de Igualdad, María Lorenzo, por parte de la administración pública y, representando a la entidad herculina, el presidente y la tesorera de la misma, Rafa Rodríguez y María José Brión, respectivamente.

El trabajo de campo

Mediante esta rúbrica, el ejecutivo local busca fomentar las acciones de sensibilización que se desarrollan en el municipio y que tienen como eje central la donación y el trasplante de órganos.

Estas actividades no solamente tienen espacio en los centros educativos, sino también mediante campañas informativas y la atención a personas convalecientes y sus familias. Además, esta asociación trabaja en la detección y el análisis de las necesidades sociales de las personas afectadas, ofreciendo acompañamiento e información especializada.

En relación con este trabajo, la regidora de Narón destacó “a importancia de seguir colaborando con entidades que, como Alcer Coruña, poñen o foco na saúde e no apoio ás persoas con enfermidades crónicas”, subrayando, además, el compromiso por parte de la administración pública con iniciativas de este estilo, “programas que melloran a calidade de vida e fomentan a solidariedade a través da doazón”, explicaron.

4.000 casos

Según los datos facilitados tanto por la asociación como por el Concello, en el término municipal naronés hay un total de 4.000 personas que padecen esta enfermedad.

Se trata, señalan desde la entidad, de una patología que en la actualidad afecta a una de cada siete personas a nivel nacional. Asimismo, se estima, podría llegar a ser la quinta causa de muerte en el año 2040, como reflejan los datos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.