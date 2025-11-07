Más de 75.000 euros para mejorar la accesibilidad en Xuvia

Se intervendrán tanto los cruces como las aceras EC

El Ayuntamiento de Narón mantiene abierta la licitación, hasta el día 19 del presente mes de noviembre, para las mejoras de accesibilidad en las inmediaciones de la plaza del Concello, en Xuvia, una actuación incluida en el POS+2025 de Diputación.

Los trabajos contemplados en los pliegos –disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público– engloban la reparación o la nueva ejecución de accesos a las aceras de los viales que rodean y acceden a dicho espacio, un proyecto que contempla un valor estimado del contrato de 63.534,74 euros –siendo el criterio económico el único valorable de cara a la adjudicación–.

La intervención afectará a un total de 12 esquinas de cruces y a dos espacios lineales. Asimismo, se efectuarán cambios en la pavimentación de la calzada en dos intersecciones. De esta manera, las calles afectadas serán Xoan XXIII y Foro, además de los citados accesos a la plaza.

Situación actual

Se trata, tal y como se recoge en las memorias del proyecto, de una decisión motivada por la situación actual de la zona, que “foron pavimentados ou reparados fai quince anos e que é necesario e urxente a súa adaptación para a mellora da accesibilidade”, explican desde el Ayuntamiento.