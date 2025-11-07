Continúan las discrepancias en Narón por las obras de peatonalización de Reis Católicos

Estado actual de la zona, en la que los trabajos avanzan “a bo ritmo e dentro dos plazos establecidos” según el Concello Emilio Cortizas

Entre adoquines y socavones, los vecinos de Narón ver avanzar las obras del proyecto de peatonalización de Reis Católicos, una propuesta que a pesar de “avanzar a bo ritmo”, como señala el Concello, ha sido objeto de las críticas por parte de la oposición, pero también de algunos vecinos que tachan estos trabajos de “absurdos e innecesarios”.

La mayoría de comentarios miran hacia el barrio vecino y hacen referencia al malestar, una cuestión que desde el Bloque Nacionalista Galego aseguran comprender. “Entendemos a desconfianza xerada pola veciñanza despois de ver o resultado da avenida da Solaina”, explicaba el concejal Geno Carballeira.

En esta línea también se pronunciaban los socialistas. El edil Jorge Ulla que, recuerda que el PSOE mantuvo su postura de “rexeitamento a esta actuación de peonalización e que só aceptou a súa execución para evitar a perda de máis de medio millón de euros de fondos europeos”.

Esta cuestión fue llevada a un pleno extraordinario en julio donde, por unanimidad, se aprobó el implemento de mejoras. La creación de un aparcamiento disuasorio, un modelo que consiguiese un equilibrio entre vehículos y peatones y permitir el estacionamiento, por el momento, fueron algunas de las cuestiones acordadas pero, a 29 de octubre, comenzaban los trabajos que, como reflejaban los carteles puestos en los garajes, supondrían la imposibilidad de acceder a estos espacios. De esta forma, para muchos, se llegaba a una encrucijada: ni en el parking privado ni en la vía pública, aunque esto fue una cuestión transitoria. Es más, los vecinos aseguran que “este fue el único punto que se ha cumplido” de lo acordado en la citada sesión plenaria.

De hecho, esta es una de las cuestiones que más censuran tanto el PP como el PSOE. Los primeros, a través de Germán Castrillón, aseguran que “a pesar de ter chegado a acordos cos representantes veciñais sobre a instalación do mobiliario urbano na rúa Reis Católicos, vemos que non se está a cumprir co pactado”, poniendo el foco en la seguridadd, pues temen que estas nuevas intervenciones supongan dificultades “para o paso dos vehículos de emerxencias, ao circular moi preto dos portais e dos aleiros dos edificios, con risco incluso de contacto”.

Por su parte, los segundos, suman a esta cuestión el “incumprimento dun acordo plenario” que, a su parecer, demuestra que TEGA siente “un total desprezo pola democracia e as necesidades reais dos residentes e comerciantes”.

Es una calle por la que hay que luchar. Si la idea es potenciar el barrio los vecinos lo apoyamos. Lo primero es el comercio”

A expensas de qué se acuerde en la mesa de diálogo –que presumiblemente se reunirá el martes 11 y que tiene representación de lo cuatro partidos políticos y de los colectivos afectados–, ellos siguen teniendo “cierto miedo por el porvenir del barrio”, que va mucho más allá de cuestiones políticas o presupuestarias. “Es una calle por la que hay que luchar. Si la idea de ellos, tal y como dicen y nosotros así lo creemos, es potenciar este barrio, lo primero es apoyar al comercio”, dicen. Aquí es donde se abre la cuestión de los estacionamientos. La peatonalización supone decir adiós a los coches y a las motos, cuestión que los vecinos temen pueda afectar directamente a los negocios. En esta línea se pronuncian los nacionalistas, que consideran que la recepción de estas obras necesita de “un plan director actualizado e máis actividades no barrio e que o fagan atractivo para vivir e emprender”, sentencian.

Mientras tanto, desde el Concello “lamentamos, como non pode ser doutro xeito, as molestias que os traballos lles poidan ocasionar aos veciños e agradecemos a colaboración e compresión de todas as persoas”.