Tres árboles caídos en Sedes movilizan a los bomberos de Narón

Bomberos naroneses despejando las vías afectadas por los árboles Cedida

No fueron únicamente los bomberos de Ferrol quienes tuvieron que afanarse este miércoles y jueves para paliar los efectos del temporal. En el caso de los efectivos del Speis de Narón, las incidencias estuvieron más relacionadas con el viento que con la lluvia.

Fue la parroquia de Sedes la más afectada, con la caída de varios árboles que obstaculizaron el tráfico en varios de los viales y requirieron que los bomberos naroneses empleasen sierras para poder despejar las carreteras, informa el Concello de Narón.

Asimismo, una gran marcha de gasóleo se extendió por A Gándara debido a la lluvia, por lo que su intervención para limpiar la calzada se complicó un poco más de lo previsto.