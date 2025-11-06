Narón entrega al estudiantado 2.100 embudos para la recogida de aceite doméstico

Un instante de la entrega en el CPI O Feal CEDIDA

En el marco de una nueva campaña ambiental, el Concello de Narón inició la entrega de embudos reutilizables para la separación del aceite doméstico usado en los centros escolares del municipio. En total, se repartirán 2.100 utensilios y el turno de los primeros alumnos en hacerse con uno de estos útiles fue ayer.

Pequeñas acciones

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Antonio Ramos, y la edila de Educación, Olga Ameneiro, acudieron hasta el CPI O Feal, donde además de hacer entrega de los primeros colectores, explicaron al alumnado el funcionamiento, destacando que “as nenas e nenos teñen un papel clave á hora de trasladar ás súas casas hábitos sostibles e boas prácticas ambientais. Pequenas accións como separar o aceite usado contribúen a protexer o noso entorno e a fomentar unha economía máis circular”, tal y como destacó Ameneiros.

Mientras tanto, Ramos aseguraba que “verter o aceite polo fregadeiro pode causar danos nas tubaxes e nas depuradoras, ademais de contaminar grandes cantidades de auga. Por iso é tan importante depositar este residuo nos contedores habilitados, un xesto sinxelo que ten un grande impacto ambiental”.

Este servicio también estará disponible para todos aquellos vecinos interesados, que podrán hacerse con un embudo en la nave de Servizos Básicos –carretera de Cedeira kilómetro 1– en horario de mañana, entre las 8.30 y las 13.30 horas de lunes a viernes, y en el punto limpio municipal, en el polígono de Río do Pozo –entre semana de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas y, el sábado por la mañana–.