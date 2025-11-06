Las comisiones de fiestas se formarán en materia de emergencias y seguridad

Un momento de la reunión Concello

El Concello llevó a cabo la reu­nión anual con la comisión de fiestas del municipio, un encuentro en el que, por parte de la administración, tomaron parte el concejal de Seguridade, José Oreona, la edila de Festas, Mar Gómez, y el técnico municipal de prevención de riesgos laborales y los representantes de la diferentes agrupaciones.

Uno de los acuerdos conseguidos fue la creación de un canal de comunicación directo que permita recoger propuestas del tejido asociativo y mejorar la seguridad, definiendo, además, “o procedemento que permitirá garantir a protección tanto das comisións organizadoras como do conxunto da veciñanza”, explicaron desde la administración pública.

Asimismo, se estableció la obligación de comunicar con, mínimo, un mes de antelación, toda la información relativa a las diversas instalaciones temporales –palcos o puestos de comida, por ejemplo–.

En esta misma línea, desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las comisiones una formación gratuita en materia de emergencias que abordará cuestiones prácticas “sobre prevención e loita contra incendios, así como protocolos de atención en caso de accidente, co fin de mellorar a capacidade de resposta dos organizadores”, explican desde el gobierno de TEGA.

Esta reunión, de carácter anual, tiene como fin “avanzar na seguridade e calidade das festas populares”.