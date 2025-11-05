Narón solicita al SEPE la apertura de una oficina en el municipio
Se da de este modo cumplimiento a una moción aprobada por unanimidad en la última sesión plenaria del Concello
A través de una carta institucional, el Concello de Narón solicitó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la apertura de una oficina en el término municipal, tal y como daba a conocer ayer el gobierno de TEGA.
La misiva, firmada por la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, es el resultado de la moción aprobada en el último pleno con la unanimidad de la corporación –con los votos favorables de PSOE, BNG y Partido Popular–.
“O obxectivo da iniciativa é mellorar a atención á cidadanía da comarca e reducir a saturación das oficinas de Ferrol”, –sede que presta servicio a los concellos cercanos–, aseveró la regidora, que justificaba la petición en el número de habitantes de la localidad. “Narón é un municipio cunha poboación próxima ás 40.000 persoas e cunha intensa actividade económica e industrial. O volume de xestións que se realizan en materia de emprego e prestacións xustifica sobradamente que contemos cunha oficina propia do SEPE”.
Con la Dirección Provincial en el remitente, el Ayuntamiento de Narón ha mostrado su interés de colaboración para facilitar el proceso de implantación de este nuevo espacio, bien mediante la cesión de un espacio de titularidad municipal adecuado o utilizando cualquiera de las fórmulas que facilita el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Demanda “fundamentada”
Además de dar a conocer públicamente esta propuesta, la alcaldesa quiso poner encima de la mesa el valor de esta apertura, asegurando que non só beneficiaría a veciñanza do noso municipio, senón tamén ao conxunto da comarca de Ferrolterra, contribuíndo a desconxestionar as actuais dependencias ferrolás e a reducir tempos de espera”, remarcó.
En esta misma línea, defiende que la administración local busca “un modelo de proximidade nos servizos públicos, especialmente naqueles que teñen un impacto directo na vida das persoas, como é o caso do emprego e das prestacións sociais”.
Asimismo, Ferreiro asegura que se trata de una demanda "xusta e fundamentada", que nace como respuesta a una realidad social y económica ya que el municipio “medrou en poboación e actividade, e precisa dun servizo acorde co seu peso na comarca”.
Después del envío, el Concello de Narón se encuentra a la espera de una respuesta, pero no duda, mientras tanto, en reiterar “a súa disposición de manter reunións técnicas e institucionais para avanzar na análise da viabilidad desta nova oficina”.
La regidora, Marián Ferreiro, se mostraba contundente, avanzando que “seguiremos reclamando máis e mellores servizos públicos para a nosa veciñanza. É unha cuestión de xustiza territorial e de compromiso co benestar da cidadanía