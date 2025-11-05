Mi cuenta

Narón

Accidente de tráfico en Pedroso, Narón, con conductor a la fuga

Acudieron al lugar agentes del Speis, Tráfico, Policía Local y mantenimiento de carreteras

Eva Mazás Arnoso
05/11/2025 11:41
Un instante de la intervención de los profesionales de Narón
SPEIS

El Speis de Narón acudía, tras una llamada del 112, hasta la parroquia de Pedroso después de que una furgoneta colisionara con un poste de luz, arrancándolo de la cimentación. En relación con el conductor, los profesionales explican que, una vez llegados al lugar (el punto kilométrico 5 del vial AC-112), este estaba en paradero desconocido. Se dio a la fuga. 

Un instante de la intervención de los profesionales de Narón
SPEIS

El operativo, en el que participaron también los cuerpos de Tráfico, Policía Local y mantenimiento de carreteras, daba comienzo a las 5.20 horas de este miércoles. Los agentes desplazados comprobaron la ausencia de tensión del poste para su posterior retirada, y también los vertidos ocasionados por el vehículo. 

