Narón

Abierto el plazo de inscripción para la nueva edición del Club de Debate Alingua

Los equipos podrán anotarse hasta el 27 de noviembre

Redacción
05/11/2025 18:45
Un instante de la anterior edición
Un instante de la anterior edición
CEDIDA

La Asociación de Entidades pola Lingua Galega anunció durante esta jornada de miércoles una nueva edición del Club de Debate Alingua, una propuesta a la que se suma Narón mediante el Servizo de Normalización Lingüística.

La propuesta está dirigida al alumnado del último ciclo de la Eso y a 1º de bachiller, así como al de ciclos formativos, que podrá anotarse por equipos hasta el próximo 27 de noviembre.

Cada grupo estará compuesto por entre 4 y 10 personas, que tendrán que estar acompañados por un docente responsable que coordine, entrene y represente al conjunto durante el proceso.

Las sesiones formativas tendrán lugar en enero del próximo año. El objetivo será la adquisición de conocimientos sobre técnicas de comunicación oral, argumentación y debate. Un mes más tarde, tendrán lugar las fases previas a la competición.

Desde el Ayuntamiento de Narón destacan que esta iniciativa “constitúe un espazo de socialización e convivencia, no que a lingua galega se activa e se emprega en contextos tanto formais como informais”.

A esta propuesta se suman, dentro de la comarca, los concellos de Pontedeume y Ferrol. Con estas tres administraciones, son un total de 15 localidades de toda Galicia las que tomarán parte en el certamen este año. 

