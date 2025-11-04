Investigan la causa del derrumbe que dejó un herido en Narón

Bomberos de Narón durante el rescate del hombre Cedida

Las autoridades policiales investigan la causa del hundimiento del suelo que este lunes se produjo en una vivienda ubicada en el lugar de Figueiras, en la parroquia naronesa de Sedes, que provocó el trasladado de un hombre al hospital y el amplio despliegue de los bomberos.

Fue en torno a las 17.00 horas cuando, por causas que no se han aclarado todavía, cedió la superficie del primer piso y el inquilino se precipitó hasta el bajo. El Speis de Narón acudió hasta el lugar alertados por el 112 Galicia y desplegaron dos vehículos con sus dotaciones.

Explican que la víctima sufrió varias fracturas y tuvieron que colaborar con Urxencias Sanitarias-061 para inmovilizar al hombre y llevarlo a la ambulancia.

Asimismo, al lugar de los hechos acudió la Policía Local y la Nacional, investigándose por el momento las causas que han podido provocar que cediese parte del forjado del suelo de la vivienda naronesa.