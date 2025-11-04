Herido un hombre en Narón al ceder el suelo de una vivienda

Efectivos del Speis de Narón AEC

Un hombre ha resultado herido tras ceder el suelo de una vivienda en la parroquia de Sedes, en el concello de Narón.

Los hechos sucedieron en la tarde de este lunes, cuando pasadas las cinco de la tarde un hombre se cayó a la planta baja de un inmueble, al ceder el suelo del piso superior.

Los Bomberos de Narón fueron los encargados de trasladar al herido en camilla hasta la ambulancia, para ser atendido de las posibles fracturas.

En el operativo también tomaron parte Urgencias Sanitarias de Galicia-061 , Policía Local de Narón y efectivos del cuerpo nacional de Policía.