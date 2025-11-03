Una vuelta al mundo desde A Gándara, Narón, de la mano del café, el cacao o el azúcar

Alguno de los curiosos que se acercó hasta los puestos Concello

En un día como este lunes, en el que las clases estuvieron vacías, no es de extrañar que hubiese quien le dedicase más tiempo al desayuno. En las mesas, entre otras delicias: café, cacao y azúcar, tres productos que, además, tomaron la plaza de A Gándara durante la tarde gracias a “Aquí e Acolá O Xusto”, una propuesta que se asentó en el municipio naronés de la mano de la entidad Solidariedade Internacional de Galicia.

Los manjares protagonizaron un viaje no solo a través del planeta –puesto que una gran parte de su producción se da en Latinoamérica, Asia o África–, sino también a través del propio proceso de comercialización desde un enfoque en el que se puso en valor el respeto a los derechos humanos.

Pero este no es un proyecto nuevo, y es que la asociación, afincada en la ciudad herculina, lleva “años desarrollando esta actividad de la mano de muchos ayuntamientos de Galicia”, explican.

Es más, esa propuesta no se entiende en solitario y en Narón dio comienzo en plena época estival. El Gulliver Fest acogió la primera de las iniciativas, la proyección de un cortometraje que dejó conocer la producción del café en la zona de El Salvador. Más tarde, hace apenas dos semanas, alumnado de dos institutos se reunió para la representación de una obra que ahonda en el consumo textil, siendo la cita de hoy el tercer y último punto en este itinerario sobre la vida de los objetos.

De esta forma, desde Solidariedade Internacional, explican que el objetivo es conjunto, y lo que se busca es “acercar tres productos de los que hacemos uso a diario, pero que no se producen en nuestras latitudes. Hablamos de los riesgos y los problemas que tienen los propios productores y productoras, dando la alternativa del comercio justo”.

De esta forma, y pensando en esas familias que rigurosamente se dan cita en el parque de A Gándara para disfrutar de las tardes libres, tanto pequeños como mayores pudieron adentrarse en las mismas plantaciones de cacao, haciendo una particular vuelta al mundo. Un total de tres puestos rodearon un mapa de grandes dimensiones en el que se pudo identificar a los principales países productores, pero también a los consumidores, “invitando a una reflexión de cómo funciona el mercado mundial”. Más tarde, en los stands se conocía el paso a paso de los procesos de fabricación.

Y aunque los ejemplos son más que conocidos en muchas casas, en ocasiones cruzan océanos para conseguir llegar a ellas, cuestión en la que no se repara, ya que “estamos muy acostumbrados” a que siempre estén en las alacenas.

Sin embargo, en realidad, “saber que existen unas reglas del juego o ver cómo una bolsa influye dentro del precio”, son cuestiones que no hace falta mirar de lejos, puesto que “la producción agrícola de aquí sufre las mismas dificultades, ya que las problemáticas son comunes para el planeta. En realidad, la propuesta permite ver cómo el mercado de la alimentación también tiene un impacto sobre aquellos que lo hacen posible y el resto, como consumidores y consumidoras, también tenemos herramientas para poder decidir cómo afrontar este papel, qué huella queremos dejar”.

De esta forma, y gracias a una jornada que ya ha demostrado su popularidad en otras localidades gallegas, Narón sucumbía ayer a una faceta quizá menos conocida de la gastronomía, una que, en síntesis, pone en valor a todos aquellos que están detrás de cada alimento que se consume en las casas. Todo ello de la mano de quien conoce bien de cerca esta cuestión, puesto que la entidad de A Coruña se ha convertido, durante el presente 2025, en miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio Xusto, “una muestra de que el esfuerzo local tiene un impacto que trasciende las fronteras”, asegura la asociación.