Narón

Un camión de Urbaser "deshace" un coche en la plaza del Concello de Xuvia, en Narón

Cristales rotos y una puerta aplastada, entre los daños al vehículo

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
03/11/2025 13:41
Imagen de archivo de una recogida de voluminosos por parte de trabajadores de la firma
Imagen de archivo de una recogida de voluminosos por parte de trabajadores de la firma
Jorge Meis

En la mañana de este lunes, antes de que abriesen los comercios de la plaza del Concello de Xuvia, en el municipio de Narón, un camión de la empresa Urbaser, firma adjudicataria de este servicio en la localidad, colisionaba contra un turismo estacionado en esta zona.

Una empresaria de la zona explicó a esta Diario que, al llegar a su puesto de trabajo, en torno a las 10.00 horas de la mañana, comprobó los desperfectos ocasionados al coche, que presentaba "la totalidad de los cristales rotos y la puerta del conductor deshecha".

El incidente se saldó con la firma de un parte amistoso después de que la Policía Local identificara y localizara a la propietaria del vehículo. 

