Odeón presume de joven talento local con la exposición “Medioanimales”

La artista, junto a la exposición CEDIDA

El centro comercial Odeón daba esta tarde de lunes la bienvenida a la exposición “Medioanimales”, una propuesta de ilustraciones digitales –basadas en el libro con el que la muestra comparte título– de la mano de la artista Paolabita.

En total son 45 láminas las que estarán expuestas hasta el próximo viernes día 14, como antesala a la publicación de una obra de texto que se encuentra en pleno proceso creativo, pero que se deja intuir gracias a una frase que enmarca la exposición en el espacio comercial: ‘La naturaleza siempre regresa a por aquello que le fue arrebatado’. La obra se puede contemplar en un total de seis paneles en doble cara en la Plaza de eventos.

Sobre la autora, Paola López, que se encontraba ayer en las instalaciones, posando junto a su trabajo, cabe destacar la juventud. Oriunda de la ciudad naval y con la veintena recién cumplida, la creadora se encuentra inmersa en sus estudios de Educación Primaria y su proyecto surge bajo su propio lema vital “actúo, luego pienso”, reflejando un impulso creativo y una “forma espontánea de vivir el arte”.

Actualmente, la joven artista compagina esta pasión por el dibujo, una cuestión que arrastra desde la infancia, con los estudios y la práctica de baloncesto.